Izvor: Twitter / SDP

Nakon što je tajnici Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo rekao da je termin za operaciju dobio 26. kolovoza 2024. godine, ona ga je upitala: "A ne bi nešto nekoga mogli". On joj na to odgovara: "Hoću, hoću. Samo velim, tako to funkcionira".

HNS-ov saborski zastupnik Predrag Štromar tajnici Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo govorio je o svojoj operaciji kuka, no čini se da nije znao da mu je mikrofon još uvijek uključen, pokazuje snimka koju je objavio SDP na svom Twitter profilu. “Je li ovo ‘reforma zdravstva’ koju provodi HDZ? Dok većina građana čeka po godinu i više dana na određene pretrage ili operacije, koalicijski partner HDZ-a to si može omogućiti u mnogo kraćem roku. Poslušajte što je danas govorio Predrag Štromar”, istaknuo je jučer SDP.

“Moram na operaciju. Dobio sam termin”, kazao je te naveo kako je termin 26. kolovoza 2024. godine. “2024.? Zezate me?”, navela je tajnica Odbora.

“Sad sam bio i to sam dobio”, nastavlja Štromar. “Pa kako tako dugo se čeka”, pita se tajnica te kaže: “Svašta. A ne bi nešto nekoga mogli”.

“Hoću, hoću. Samo velim, tako to funkcionira”, kaže on.

Nakon što se našao na udaru kritika, Štromar je pojasnio kako će otići u neku drugu bolnicu.

“Neću toliko dugo čekati, nego ću ići u neku drugu bolnicu gdje se može odmah doći na red ili u roku od 30 do 60 dana, ima javni portal na HZZO-u i točno se vidi u kojoj se bolnici za koju operaciju treba čekati. Negdje se može odmah doći, a negdje treba više od godinu dana”, rekao je Štromar za Novu TV.

