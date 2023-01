VIDEO Svađa na Odboru: Plenković mostovce nazvao “karijesovim mališanima”

Podijeli :

Izvor: N1

Na nadležnim saborskim odborima danas se saslušavaju kandidati za nove ministre – Branko Bačić za novog ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Šime Erlić koji bi trebao dobiti resor regionalnog razvoja i fondova EU-a.

Obojicu na početku svake sjednice predstavio je premijer Andrej Plenković, koji je za Bačića rekao da je jedan od najiskusnijih političara u Saboru i da je u svojoj bogatoj političkoj karijeri bio načelnik općine, zastupnik, državni tajnik u ministarstvu prometa, te ministar graditeljstva.

Nikola Grmoja rekao je da je svjestan da ova Vlada ide svom kraju i da je ovo prijelomna točka koja će označiti konačni kraj Andreja Plenkovića.

Plenković mu je odgovorio kako Grmoju i slične njemu u Vladi nazivaju “karijesovim mališanima”. To su, pojasnio je, oni koji nisu izabrali biti na pravoj strani povijesti.

“Tu sramotu koju ste nanijeli Hrvatskoj ćete nositi vi jer je vaša, a ne parlamentarne većine. To ćemo vam lijepiti stalno i nećete se od te povijesne sramote odlijepiti dok ste živi. To da vi jednoj Hrvatskoj…”, rekao je premijer.

Grmoja je odgovorio da ga može biti sram zbog onoga što su napravili pri obnovi Banije.

“Ako postoji sramota u ovoj državi, to je sramota nečinjenja. Ako postoji sramota premijera i ove Vlade, onda je to nečinjenje nakon potresa. Odmah nakon potresa je rekao da će obnova biti spora, ali ni on vjerojatno nije mislio da će trajati desetljećima. Deset mjeseci ste potrošili s eksperimantom Paladinom, rezultat njegovog rada je jedno veliko ništa. Ako govorimo o sramoti, ja osjećam susramlje zbog nečinjenja”, rekla je Anka Mrak Taritaš.

