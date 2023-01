Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Socijaldemokata i potpredsjednik Sabora, Davorko Vidović, gostovao je u Studiju uživo N1 televizije u kojem je komentorao izjave Zorana Milanovića, uvođenje eura i poskupljenja te izlazak Marine Opačak Bilić iz kluba zastupnika i stranke Socijaldemokrata.

Vidović je komentirao izjave šefa ruske diplomacije Sergeja Lavrova koji je hvalio Hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Kaže kako ovo nije prvi slučaj u kojem je predsjednik pohvaljen u Moskvi ili u ruskim medijima.

“Ova zvanična pohvala koja je došla iz redova najviših dužnosnika Rusije samo je potvrda da je predsjednik ispao u ovoj priči korisni idiot. Zloupotrebljen i iskorišten, jer ja bez obzira na njegovu fascinaciju Rusijom i njezinom nepobjedivom vojskom vjerujem da on je ipak svjestan toga da je Rusija agresor, a to je i znao eksplicitno reći, da je Rusija agresor na jednu suverenu zemlju. A u pokušaju da se distancira od europske politike i da što dosljednije brani svoj suverenistički stav i poziciju te demonstrirajući antizapadni i anti-NATO stav računa, što mene više brine, na veći dio pristaša u Hrvatskoj koji dijele njegove antieuropske stavove”, kaže Vidović i dodaje da su članovi njegove stranke to najbolje vidjeli kad je Klub Socijaldemokrata glasao za obuku ukrajinskih vojnika.

“Kako je moguće da se na istoj strani, gotovo sa istim argumentima, nalaze naši ortodoksni desničari, rigidni nacionalisti i neki koji sebe predstavljaju kao ljevicu, ja ih nazivam retro-ljevicom, arho-ljevicom, koji nikako ne napuštaju suspektan stav prema Zapadu i Sjedinjenim Državama kao da od tamo dolazi sve loše”, kaže Vidović i dodaje: “Dio je to jedne retorike u kojoj smo mi stariji živjeli desetljećima”.

“Drago mi je da je HDZ zauzeo proeuropsku poziciju”

Rekao je kako ne podržava bilo kakvo stigmatiziranje nikoga na način na koji to čini Andrej Plenković. Smatra da je glasanje SDP-a i Možemo protiv obuke ukrajinskih vojnika bilo kukavičko kalkuliranje i naslanjanje na predsjednika Republike kojem su dopustili da bude vođa oporbe, pa su našli izgovor oko Ustava. Smatra da je možda bilo propusta pri samom donošenju odluke, ali ističe da se u Saboru već 40 puta već donijela odluka po kojoj su se obučavali i slali hrvatski vojnici na obuku.

Kaže da mu je drago da je HDZ zauzeo proeuropsku poziciji. “To u delikatan stav stavlja nas iz oporbe koji smo uvijek imali prouropsku poziciju”, kaže Vidović koji dodaje da se HDZ-u može naći krimen i napasti ih za desetine loših stvari poput korupcije, toga da smo posljednji na svim listama koje mjeri uspješnost, ali ne i po pitanju proeuropske orjentacije. “Mi ulazimo u Schengen i europodručje s 10 godina zakašnjenja i to je jedan od krimena HDZ-a”, kaže Vidović.

“Njihova proeuropska orjentacija koju zagovara Andrej Plenković, kojem zamjeraju da to čini jer ima europske ambicije, a ne znam šta mu je ambicija da jedan dan postane Dubravka Šuica, je nešto što je prihvatljivo. U ovakvim pitanjima, kad je interes zemlje u pitanju, kad se država treba pozicionirati kao mala, ali ozbiljna i vjerodostojna zemlja, to je u interesu svima”, kaže Vidović.

Kaže da se retorika Zorana Milanovića da NATO u Ukrajini ratuje protiv Rusije, može primiti jedino kod ljudi koji ne razmišljaju dovoljno daleko o posljedicama zauzimanja takvog stava. “Europska unija nije najbolja na svijetu, ali je najciviliziraniji dio svijeta, najsocijalniji dio svijeta, dvije trećine socijalnih izdataka svijeta ide unutar Europske unije. Desetine tisuća ljudi na granicama Europe, na našim granicama, čeka da uđe u Europsku uniju. I istjerivanje antieuropskog stava, omalovažavanje Europe i njenih vrijednosti je opasna pojava. Što bi trebali biti Srbija?”, kaže Vidović.

Kaže da je velika, moćna država, nuklearna sila, napala suverenu državu koja je dala svoj nuklearni arsenal upravo zato da bi joj se jamčila sigurnost te da izjednačavanje NATO saveza, koji funkcionira kao obrambeni savez, sa ovakvom Rusijom, je zapravo tjeranje vode na mlin agresora. “To mi u Hrvatskoj teško možemo prihvatiti jer smo to prošli”, kaže Vidović.

“Mogao se očekivati rast cijena”

Komentirao je rat vlade i trgovaca. Kaže da je sve ovo bilo za očekivati i da je vlada od strane oporbe upozorena da će se u Hrvatskoj dogoditi ono što se dogodilo i u drugim zemljama koje su uvodile euro. “Mogao se očekivati porast cijena, a u uvjetima ovako visoke inflacije i uvjetima kad su poskupljenja drastično počela još u 4 i 5 mjesecu, bilo je evidentno da će se euro iskoristiti za takvo povećanje”, kaže Vidović i dodaje da se trebalo pripremati crne liste mnogo ranije kako bi građani sami mogli pratiti poskupljenja i birati jeftinijeg trgovca.

Dodaje i to da arsenal kojeg navodno Vlada ima na raspolaganju mu se čine kao prazna prijetnja.

Kaže i da zamrzavanje cijena ne može dati dobar rezultat na dugi rok te je dao primjer Mađarsku. Pita se je li Vlada ima plan što će napraviti nakon 31.3. kada se ukidaju sve trenutne mjere.

“Mi smo mlada stranka u previranju”

Također komentirao je i izlazak Marine Opačak Bilić iz Kluba Socijaldemokrata. “U ovom slučaju nema nikakve sličnosti sa rasipanjem Socijaldemokrata i SDP-a. Kolegica je otišla u ljubavi i sa zagrljajem. Za njen odlazak nema nikakvih političkih razloga. Mi smo mlada stranka, u previranju, vrijemo i rastemo. Ne bi isključio da ćemo s vremenom imati dva tri člana više ili da će možda još neki otići”, kaže Vidović i dodaje da kad se Socijaldemokrati politički jasno isprofiliraju i budu prepoznati da će takvoj dinamici doći kraj.

