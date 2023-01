Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Katarina Peović komentirala je sramotni ispad HDZ-ove Majde Burić, koja joj je za vrijeme rasprave u Saboru poručila da ima "rusoljubno, a vrlo vjerojatno i srboljubno srce".

“Teško da nas može nešto generalno iznenaditi od zastupnice Majde Burić. Dobro je da se ispričala pripadnicima srpske nacionalne manjine. Trebala se ispričati i pripadnicima ruske nacionalne manjine jer ono što je važno da ne poistovjećujemo naciju i narod s nekim zločinima i negativnostima koje dolaze iz neke zemlje”, rekla je Katarina Peović.

“Znači, apsolutno smo srboljubi, rusoljubi u Radničkoj fronti i hrvatoljubi po svakoj točki, a ne generaliziramo kao što je to učinila Majda Burić”, rekla je Peović.

Dodala je da se nije pretjerano nadala da će doći isprika njoj osobno. Novinari su Peović pitali i planira li tužiti HDZ-ovu zastupnicu zbog optužbi za obiteljsko nasilje koje je uputila na njezin račun, a ona je rekla da su joj neki sugerirali da to napravi. “Moram priznati da se dosad nisam pretjerano bavila tužbama i opterećuje me taj tip razmišljanja da dižem tužbe, tako da vidjet ću, ne znam”, rekla je Peović.

Komentirala je i izostanak reakcije predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića.

“Ja bih upozorila, ovdje se donio etički kodeks u Saboru koji nije očito funkcionalan niti učinkovit. Ako ovakva situacija nije situacija u kojoj će se predsjedništvo pozvati na taj etički kodeks, onda ja ne znam koja je. Upozorila sam predsjedavajućeg Jandrokovića da postoji članak 240 u Poslovniku, kad se poziva na nacionalnu, vjersku mržnju, sve ono što uostalom i u drugim kontekstima ne prihvaća, onda se ne daje opomena, nego se daje opomena s oduzimanjem riječi i to Jandroković nije prihvatio. Zapravo, izjednačava bilo kakvo korištenje povrede Poslovnika za koju znate i vi novinari da se često koristi da bi se repliciralo, on je to poistovjetio s nečim što je za puno ozbiljniju osudu”, rekla je Peović.

