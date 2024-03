Vijetnamci lajkaju HDZ: “Netko im ih je očito podmetnuo, pa to ni početnik ne bi napravio”

Podijeli :

Hrvatska demokratska zajednica se na svojem Facebook profilu pohvalila stranačkim skupom na kojem je, kako tvrde, došlo oko 1800 ljudi. No, mnogima je zapalo za oko da većina osoba koja je „lajkala” tu objavu na društvenoj mreži ima vijetnamsko ime i prezime. Primjerice, Lê Yến My, Hồ Lan Phuong Vân i Phi Tai Trinh neki su od profila koji su reagirali na HDZ-ovu objavu.

Jutarnji list razgovarao je sa stručnjacima za digitalno oglašavanje da nam objasne je li HDZ-ov skup uistinu toliko popularan među Vijetnamcima ili se radi o umjetno prikupljenim reakcijama na Facebooku.

Stručnjak za digitalni marketing Marin Zlatarić kaže da se najčešće kupuju profili iz Bangladeša i Indije, a HDZ se sad možda odlučio za one iz Vijetnama jer su još jeftiniji.

„To je vjerojatno najjeftinija opcija. 0,001 dolara po lajku”, kaže Zlatarić.

Za kupovinu „lajka” nije potrebno ni otići na darkweb; do mnogih servisa za kupovinu Facebook „lajkova” je moguće doći jednostavnim korištenjem tražilica. Lajkovi se najčešće kupuju u paketu, a cijena ovisi o količini željenih reakcija, geografskom području, o tome koliko profil izgleda „prirodno”, je li riječ o automatizirani botovima ili o stvarnoj osobi koja ručno reagira na objave… Neki servisi čak nude i garanciju da lajkovi neće „otpasti”, odnosno da objava neće izgubiti lajkove tijekom vremena.

„Što se tiče ove situacije s vijetnamskim profilima na HDZ-ovom Facebooku, to je napravio netko nestručan u vođenju društvenim mrežama (vjerojatno im neki rođak vodi PR i društvene mreže). Imaju budžet i mogu lažno povećati doseg na Facebooku. Moguće da su se odlučili za takav potez jer im je račun „shadowbanned”, što znači da je Facebook procijenio da krši njihova pravila i automatski ograničio vidljivost sadržaj. To se često događa s poslovnim računima političkih stranaka. Ako su stvarno shadowbanned, onda su možda htjeli popraviti tu situaciju tako što će kupiti lajkove i stvoriti bar privid podrške”, kaže Zlatarić, dodajući kako bi im se to moglo obiti o glavu.

„Korištenje ilegalnih tehnika može dovesti do shadow bana, sustavnog rušenja reputacije brenda (u ovom slučaju stranke) ili na kraju do bana samog poslovnog računa korisnika, ukoliko se koriste automatizirani servisi i za neke druge radnje, poput automatiziranog outreacha korisnikai spamanja. Automatizirani outreach je kada botovi s vašeg profila automatski lajkaju, prate i komentiraju druge profile što se smatra spamom. U ovom slučaju ne znam da li oni to rade ili ne, no ukoliko ih dovoljan broj ljudi prijavi za takve radnje, tada mogu iz ovog prvotnog shadow bana doći do kompletnog bana, tj. suspenzije poslovnog računa”, govori Zlatarić za Jutarnji.

Informatički stručnjak Lucijan Carić ističe kako postoji mogućnost da je HDZ-u netko „podmetnuo”.

„Moguće je kupiti lajkove za druge i možda se ovdje to dogodilo. Moguće je da ih je u ovom izbornom napucavanju netko dobro nasapunjao. Ali, sumnjam da je stvarno tako. Ovo mi više izgleda kao neprofesionalan potez početnika koji upravlja računom HDZ-a na društvenim mrežama. Kupovanje lajkova nije ništa neuobičajeno, to je praksa kojom se mnogi koriste. Ali, blesavo je kada se to radi na ovakav očigledan način. To se može napraviti mnogo inteligentnije i suvislije. Nije prvi, a ni zadnji put da ćemo vidjeti kupovinu lajkova tijekom izborne kampanje”, predviđa Carić.

