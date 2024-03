Jandroković: Milanović bi dao ostavku da je frajer, a lijeva koalicija je diletantska

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Gordan Jandroković prvi na listi HDZ-a u II. izbornoj jedinici tvrdi da im kandidatura predsjednika Zorana MIlanovića na parlamentarnim izborima nije promijenila planove koje su imali u kampanji.

“Ne, mi nastavljamo s našom kampanjom kako smo planirali. Nikad nismo bježali od odgovornosti, nikad nismo varali naše birače za razliku od predsjednika Milanovića koji je rekao kad je bio predsjednik Vlade da se nikad neće kandidirati za predsjednika države, a kad je postao predsjednik države, rekao je da se nikad neće kandidirati za predsjednika Vlade. To je nekakva virtualna kandidatura jer neće biti na listi. Od prvog trenutka mi je to bilo jasno. Samo naivci su pomislili da on ima časne namjere. Da je frajer dao bi ostavku i izašao na izbore, ali ovo je sve nekakva igra, blef, fake”, kazao je Jandroković u razgovoru za Dnevnik.hr.

Milanović: Idem na izbore i idem izbaciti HDZ s vlasti

Ukoliko Milanović prije izbora podnese ostavku, Jandroković postaje v.d. predsjednik republike.

“Kada bi on takvo što napravio to bi bio nastavak kršenja Ustava, nedemokratskog ponašanja i iz tog razloga čekat ćemo što će se dogoditi. Neću unaprijed odgovarati na ta pitanja i otkrivati našu taktiku. Pratite li ga vidjet ćete da je to sve jedna igra, jako loše za Hrvatsku i naše građane”, tvrdi Jandroković.

“Političke kvalitete Peđe Grbina su jako male”

No, iako o Milanoviću nema visoko mišljenje, ipak ga je pohvalio da ima veće kvalitete od Peđe Grbina.

“Političke kvalitete Peđe Grbina su jako male, budući da je Milanović malo bolji to nije kompliment. Sastavili su koaliciju od 11 političkih opcija, zazivaju i Možemo, javljaju se još i ti tzv. desni Most i Suverenisti. Kakva bi to koalicija bila? Moramo imati ozbiljne, odgovorne ljude, državnike, a ne ovakve diletante, amatere i avanturiste”, rekao HDZ-ovac.

Grbin: Radnička fronta neće biti dio naše koalicije

Hoće li Karamarko biti na listi?

Premijer je na općem Saboru HDZ-a posebno pohvalio Tomislava Karamarka, hoće li biti na listi mnogi se pitaju. Jandroković kaže da su ovo izbori gdje SDP ide u jednu žestoku ideološku podjelu koju oni ne vole. “Naravno, važno nam je da svi potencijalni glasači HDZ-a budu na našoj strani. O tome da bude na listi se još nije govorilo”, izjavio je predsjednik Sabora.

O mogućoj koaliciji s Domovinskim pokretom nije htio govoriti.

