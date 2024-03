Raspudić: “Milanovićeva bomba je bacila sjenu na vrlo zanimljivu stvar…”

Podijeli :

Saborski zastupnik iz kluba Mosta Nino Raspudić gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao kandidaturu predsjednika Milanovića na parlamentarnim izborima.

Ustavni sud donio je odluku kojom Zoranu Milanoviću zabranjuje sudjelovanje u izbornom procesu kao kandidatu na listi SDP-a.

Frakcijske borbe unutar HDZ-a

Raspudić smatra kako je ova odluka očekivana: “Pitanje je kakav će potez predsjednik Milanović povući. Mi smatramo da je trebao dati ostavku na mjestu predsjednika ako je odlučio ući u izborni sraz.”

“Od ovakvog Ustavnog suda možemo očekivati da će raditi u korist HDZ-a, međutim čini se da se događaju frakcijske borbe unutar samog HDZ-a”, ističe Raspudić.

“Milanovićeva bomba je bacila sjenu na jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da predsjednik Ustavnog suda i nitko od njih nije došao na prisegu Turudića. Ako je njih izabrao HDZ, a Turudića također HDZ, tu se događa nešto čudno, pogotovo ako isti dan USKOK upada u PPD. Znajući da je USKOK dijelom pod šapom HDZ-a, može se zaključiti da je u HDZ-u započela teška frakcijska borba za kontrolu nad strankom. Svjesni su da idu prema porazu. Ustavni sud će očekivano donijeti odluku koja ide u korist HDZ-a, barem one frakcije koja ih je postavljala”, dodao je.

Neviđena politička kriza

“Kriza će se raspetljati. Imat ćemo vrlo brzi rasplet”, naglašava Raspudić.

“Ako Milanović da ostavku, čime bi opravdao taktički svoje poteze, ispalo bi da je svjesno pustio HDZ-u Ustavni sud da donese odluku kakvu je donio da dodatno iziritira narod, a onda on ispada frajer i daje ostavku i kaže da stoji iza svoje riječi i ide na izbore. To bi opravdalo ovo što je do sada uradio”, objasnio je.

Kaže kako je Milanović imao pravo na taj potez, ali bi bilo dosljedno da dadne ostavku, kojom bi uskoro došlo do predsjedničkih izbora i “karte bi se potpuno izmiješale, čime bismo dobili stabilnu situaciju.”

Most u Vladi nacionalnog spasa?

Upitan vidi li Most u Vladi nacionalnog spasa, odgovara: “Postavljam pitanje zašto on nije rekao da će napraviti neku nezavisnu listu, izaći na izbore i pozvati sve druge čestite ljude da se okupe s njegovom nezavisnom listom? Rekao je da će nositi listu SDP-a u prvoj izbornoj jedinici, na prvom mjestu. Tu dolazimo do problema. Zoran Milanović nije naš premijerski kandidat, niti je program SDP-a Mostov program. Naši programi i vrijednosti su vrlo različiti i ne pada nam na pamet dovoditi lijevu vlast u Hrvatskoj.”

