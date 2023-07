Visoke cijene u špici sezone: “Više se isplati na ljetovanje u drugu zemlju”

Podijeli :

Većina Hrvata priželjkuje ljetovanje na moru, no cijene su mnogima previsoke...

“Mi smo u vlastitom smještaju jer imamo kuću pa je to enormna ušteda. Poskupile su i cijene apartmana i privatnog smještaja”, ispričala je za Dnevnik Nove TV Mirna iz Pule.

Oni koji planiraju ljeto imaju plan. “Supruga je iz Dalmacije pa imamo tu besplatan smještaj – inače teško”, rekao je Zagrepčanin Bojan.

Boris iz Zagreba istaknuo je da je valuta slaba, a sve je skupo. “Otišao bih na more, otišao bih na kuglicu sladoleda – koja je tri do četiri eura. Molim vas lijepo…”, dodao je.

Podaci za lipanj pokazuju da su od 670 tisuća gostiju, 70 tisuća bili domaći, time su zauzeli treće mjesto, nakon Nijemaca i Slovenaca.

“Gotovo 10 posto ukupnih gostiju u Hrvatskoj su hrvatski gosti, a van Hrvatske su tražene Italija, Grčka, Španjolska, Turska”, objasnio je predsjednik Udruženja putničkih agencija Boris Žgomba.

Odmor u Turskoj, Grčkoj ili Španjolskoj nekima je ispred Jadrana. David Nitraj je odlučio kamo će sa suprugom na ljetovanje.

“Ove godine idemo na Cipar i to prvi put. To nam se učinilo najisplativije s obzirom na cijenu koju smo dobili. Sedam dana noćenja u hotelu s četiri zvjezdice za 950 eura, dok su u cijene u Hrvatskoj bile 30 do 50 posto skuplje”, rekao je David.

Cijena je tako za većinu – polazna stavka. Ana Marija iz Novalje rekla je da je, pri usporedi cijena, shvatila da joj se više isplati ići u drugu zemlju, nego li negdje drugdje na obali.

Iako Biser Jadrana slovi za najskuplju destinaciju, za smještaj se može naći alternativa.

Patrik iz Zagreba tako je rekao da cijene jesu visoke, ali treba biti pažljiv – tako se mogu pronaći i cijene koje si možemo priuštiti.

Maja je u privatnom smještaju, cijene jesu visoke, ali “jedanput se ode u Dubrovnik”, rekla je.

I s hranom se može proći povoljnije.

“Tu smo primjetili da ima popust za domaće goste, od 20 ili tako nešto posto”, dodala je Maja.

Tamo gdje popusta nema tročlanu obitelj ručak će stajati oko 70 eura, objasnila je Antonela.

Jesu li cijene utjecale na popunjenost odlučit će upravo gosti i to vrlo brzo.

