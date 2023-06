Tomislav Klauški: “Oni koji ti plaćaju plaću, očekuju da to vratiš na biralištu”

Podijeli :

N1

Kolumnist 24 sata Tomislav Klauški gostujući u N1 studiju uživo komentirao je političke aktualnosti.

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je objavio da su potrošena sva sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu nakon potresa. Klauški komentira: “U roku od godinu dana on je od glavnog krivca za sporu obnovu i neiskorištene fondove, došao do pozicije spasitelja i heroja, dolazi s novcem i sa spasonosnom objavom da smo potrošili novac. Ne spominje uopće da smo novac potrošili sa 350 dana zakašnjenja. Očito je da zadnjih nekoliko javnih nastupa pripremi teren da bude prijateljsko okruženje. Dolazi s dobrim vijestima, s novcem, u poziciji spasitelja. Ista Vlada koja je lani bila krivac, koja je smijenjivala ministra kojeg je postavio premijer, sada ima drugog ministra koji je navodno spasitelj i sad će odjednom HDZ obnoviti Hrvatsku taman pred izbore”.

Na pitanje zašto se nije to moglo napraviti ranije, Klauški kaže: “To je pokušaj pogreške i uspjeha. Probajmo malo jednog pa drugog ministra. Tako se ne vode Vlada i država. Ali cijelo vrijeme Plenković daje dojam da on kontrolira cijelu situaciju”.

Kad je riječ o štrajku sudskih službenika kaže: “HDZ pred izbore ne odbija dijeliti darove. Sindikalni čelnici su to pretvorili u mantru. Prvi su sindikati koji se kupuju. Obično javne državne službe dolaze prve na red. Oni koji ti plaćaju plaću očekuju da ti to vratiš na biralištima”.

Sudac Turudić: Netko je možda u istražnom zatvoru protivno zakonu zbog štrajka Bačić: “Morali smo poništiti javnu nabavu za 140 gradilišta jer nema izvođača”

“Plenković se hvali da je državna blagajna puna, pa sindikati traže taj novac kojim se toliko hvali”, ističe Klauški.

Smatra da je “Hrvatska razorena štrajkovima“, od nastavnika, preko medicinskih sestara i liječnika, do sudova te je i inače sporo pravosuđe sada još sporije, a pravda je još sporije dostižna nego što je bila prije.

Dvije su slike Hrvatske. Plenkovićeva i ono što vidimo u svakodnevnom životu. Zadnja anketa Eurobarometra je pokazivala da je 73% Hrvata nezadovoljno mjerama Vladine brobe protiv inflacije. Plenković se upravo time hvali – da je Vlada savršeno funkcionirala. Imate otprilike 26% ljudi koji su zadovoljni. To je 26% koji glasaju za HDZ. Kad Plenković govori da je situacija bajna, on se obraća HDZ-ovcima. Samo ga HDZ-ovci slušaju. Nitko drugi ga ne shvaća ozbiljno jer su svi nezadovoljni i znaju da država nije u tako dobrom stanju kako on hoće prikazati”

