Brkić smatra je prijedlog premijer Andreja Plenkovića da trgovci vrate cijene na razinu od 1. siječnja, “ništa novo”. “Ja razumijem njegovu poziciju, ali to može biti samo moralna propovijed. Vlada je napravila što je mogla. Utjecala je na korekciju cijena energenta jer ima poluge. Je li dovoljno činila ili ne vidjet ćemo. Vlada je i zamrznula cijene i ostalo je da apelira. hoće li to biti crna lista ili nešto drugo, to je pokušaj da ih se pribije na stup srama”, rekao je.

“To mogu biti samo prazne riječi. Jer mi smo tržišno gospodarstvo i ne možete nekoga spriječiti da radi kako radi. Poduzetnički cilj maksimiziranja dobiti veže ruke Vladi. Možete zamrznuti sve cijene, ali tada bi tek nastao kaos. Ono što može biti regulirano, to je konverzija. Možete samo kaznit onoga tko krivo sankcionira”, dodao je.

“Možda je vlada mogla prije nešto raditi, ali to nema izvršnu snagu. Ono što je dodatno zakompliciralo situaciju jest inflacija. Sve studije pokazuju da je inflacija rasla prilikom konverzije i u nekim drugim zemljama u iznosu od oko 2 posto. Ovdje imamo situaciju gdje se velik novac upumpavao u gospodarstvo i imamo veliku inflaciju te se ta naša razlika ne vidi, odnosno puno ju je lakše sakriti”, zaključio je Brkić.

