Vlada smijenila čovjeka koji je osim na jeftin plin iz HEP-a upozoravao i na plin iz Ine, a odupro se i Josipi Rimac

Vlada je jučer smijenila Borisa Abramovića, direktora Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) , te je za njegovog nasljednika predložila Darjana Budimira. Ovo je, kako smo jučer javili polemična smjena, jer je Abramović bio prvi koji je upozoravao na nepravilnosti u poslovanju HEP-a što je na kraju rezultiralo aferom plin za cent.

Na problem je Abramović upozoravao i tijekom sjednice saborskog Odbora u srpnju kada je rekao da je HEP višak prodavao po cijeni od 14 eura, dok je taj isti plin kupio za čak 47 eura.

Iako mu nije bila obveza Abramović je uočio trend porasta viškova u sustavu plina i trend pada cijena u lipnju te na to upozorio. Nitko drugi nije.

“Pa ljudi moji, nešto se mora učiniti”, opisao je Abramović zašto je reagirao. A šef HEP-a Frane Barbarić mu je neizravno poručio, kao i svim kritičarima, da ne razumiju tržište plina jer inače ne bi od svega pravili problem. Inače, HROTE pruža digitalnu platformu preko koje se trguje plinom, pa i viškovima.

Abramović je iznio ozbiljne sumnje i tijekom afere s plinom iz Ine zbog koje je lani uhićen jedan od direktora Damir Škugor. USKOK sumnja da je Damir Škugor, koji je u Ini bio zadužen za trgovinu plinom, prodavao domaći plin po cijeni od 19,46 eura tvrtki OMS Upravljanje čiji su vlasnici Goran Husić i ondašnji odvjetnik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak. Oni su pak dalje taj plin prodavali tvrtki DXT iz Luxemburga, koja je njime trgovala na burzi plina. Utvrđeno je da je manji dio tog plina od DXT-a kupila Ina, no za preostali dio nije poznato gdje je završio.

Abramović je u rujnu prošle godine na sjednici saborskog odbora izjavio da plin iz Ine nikada nije napustio Hrvatsku.

“Dakle, ovaj plin nikada nije napustio zemlju”, rekao je Abramović.

Riječ je o ukupno, kako stoji u izvještaju što ga je HROTE dostavio Saboru, 1,85 teravat sati plina. Toliko je Ina od sredine 2021. do kraja kolovoza prošle godine prodala OMS Upravljanju. Prodaja je išla djelomično izravno iz Ine, a djelomično preko Plinare istočne Slavonije.

Nakon što je Abramović potvrdio da izvoz plina nije evidentiran, saborska zastupnica Vesna Vučemilović zaključila je kako su očito kolali samo dokumenti, ali ne i plin. To je informacija što smo ju dobili od izvora bliskih istrazi, a Abramović je to pitanje i javno otvorio.

Nagađalo se da je dio plina završio u skladištu plina Okoli što ga je Hrvatska napunila kako bi osigurala opskrbu zbog poremećaja s dostavom plina iz Rusije nakon izbijanja rata u Ukrajini. Abramović, međutim, u te spekulacije nije ulazio već je samo ponovio kako se tada još nije znalo gdje je plin završio.

Zanimljivo je da se Abramović uspio oduprijeti i pritiscima Josipe Rimac, bivše HDZ-ove državne tajnice optužene u aferi vjetroelektrane.

U svom je svjedočenju to i potvrdio. Opisao je kako mu je Rimac slala zahtjeve investitora u vjetropark Krš Pađene Milenka Bašića, koji je, prema sumnjama USKOK-a, želio dobiti status povlaštenog proizvođača električne energije iako na to prema pravilnicima još nije imao pravo. Nakon što Abramović Bašićeve zahtjeve nije prihvatio Rimac mu je, tvrdi, poslala prijeteću poruku.

“U e-mailu mi je napisala da će Ministarstvo uprave razmotriti pravilnik koji regulira poslovanje HROTE-a. To sam shvatio kao suptilnu prijetnju”, svjedočio je Abramović. Nakon što ju je prvi puta odbio Rimac ga je, prema optužnici, planirala pritisnuti preko Ministarstva gospodarstva, no to nije realizirala jer je 29. svibnja 2020. uhićena.

