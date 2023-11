Vlada traži novu lokaciju za Sabor, a mi smo pitali građane kamo bi smjestili zastupnike: “U šupu! U šupu!”

Podijeli :

Iako je zakasnila s povlačenjem sredstava iz Fonda solidarnosti, Vlada kreće u obnovu zgrade Hrvatskog sabora. Renovacija će se prema novom planu financirati iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, a trajat će godinama. Za to vrijeme Sabor će se dislocirati. Gdje - to nije poznato, ali izbor adekvatnih lokacija nije velik.

Tri i pol godine nakon potresa, napokon je pribavljena građevinska dozvola za obnovu zgrade Sabora. No, dok višegodišnji radovi budu trajali gdje s oko 280 zaposlenih, 151 zastupnikom i cijelim nizom njihovih asistenata, pomoćnika i PR-ovaca? Građani su maštoviti.

“Gdje bi ih vi smjestili? Nigdje, ne trebaju nikud. Kakve koristi ima od njih?” “Nije bitna lokacija nego je bitna suština. Kako ovaj Sabor radi? Kako koji zastupnik, ali u pravilu loše.” “Haha ne znam di bi ih smjestila. Kako rade svoj posao? Pa baš i ne. Više ih spava, gleda mobitele i tako dalje, i tako dalje, a mi ih plaćami i slabo ih se vidi.” “U šupu! U šupu! Užas. S obzirom na to kakve odluke donose mislim da nisu zaslužili ništa bolje.”

Vlada je za obnovu sabora iz Fonda solidarnosti namijenila 79 milijuna eura, no zakasnili su s dokumentacijom i do isteka roka od toga je potrošeno svega 240 tisuća. Ostalo će se financirati iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, te proračunskim sredstvima, kao i trošak premještanja.

“Ići ćemo s javnim pozivom, tražimo prostor, minimalno 7000 kvadrata. Vrlo je zahtjevno naći prostor koji ima sobu za plenarnu sjednicu, plus na stotine još soba, manjih dvorana za sastanke”, priopćili su.

Jedna od potencijalnih lokacija je zgrada koja je već upisana u povijest hrvatskog parlamentarizma. U Ininoj zgradi u Šubićevoj ulici prvi saziv Sabora 8. listopada 1991. donio je odluku o razdruživanju svih odnosa s Jugoslavijom. Ona je bila i privremeni dom nakon što je zgrada oštećena u potresu. Međutim, kao dugoročno rješenje ipak nije adekvatna.

Opcija je i nedavno renovirana zgrada kockica koja ima sasvim dovoljno prostora za ono što treba. Međutim, ona je već zauzeta i to s dva ministarstva – ministarstvom prometa i ministarstvom turizma.

Dakle, za napraviti mjesta Saboru s Prisavlja bi trebali iseliti Butkovićevo ministarstvo i ministarstvo turizma, a iz Šubićeve Mikulićevi državni inspektori i preostali kolege ministrice Brnjac. A osim dovoljno prostora, nova lokacija će morati udovoljavati i sigurnosnim zahtjevima

“Naravna stvar da bi to bilo kvalitetno da to bude samostojeći objekat, dovoljno izdvojen i dovoljno blizu, dovoljno udaljen od glavnih prometnica, a opet dovoljno prometno povezan, dovoljno izoliran od svih nekih drugih aktivnosti, a opet dovoljno samostalan”, kaže stručnjak za sigurnost, Bono Marjanović.

U obzir se uzeo i novi, moderni kompleks u Buzinu, razmatra se i vojarna na Črnomercu, te prostori Isusovaca na Jordanovcu, čak i trgovački centar Westgate koji se prenamijenjuje u poslovnu zgradu. Sve te lokacije su ili predaleko, ili zauzete ili su tamo poslovne aktivnosti nekompatibilne sa Saborom.

Potrebnih 7000 metara četvornih definitivno posjeduje Zagrebački velesajam. No, problem u tom slučaju će biti što će trebati sve iznova izgraditi. A to će koštati. Međutim, bit će skupo ako se ide i na komercijalno rješenje. U razgovoru sa stručnjacima saznao sam da bi najam prostora potrebnog za sve saborske djelatnosti mogao biti čak i do 100 tisuća eura mjesečno.

No, tek smo na početku dugog procesa. Sabor tek treba raspisati natječaj za izvođača radova i javni poziv za ponude privremenih lokacija. Nakon toga će prostor trebati sigurnosno adaptirati.

“Bilo koji poslovni objekt da se odabere naravno da će on doživjeti određene preinake gdje će sustav sigurnosti biti itekako involviran. Koliko bi to sve skupa moglo potrajati? Od trenutka odabira, odnosno kad se krene u tu aktivnost, minimalno 6 mjeseci”, dodaje Marjanović.

A to znači da će ovaj saziv sabora sigurno prestati s radom na Trgu svetog Marka. A hoće li se novi konstituirati u privremenom smještaju, ovisit će o datumu izbora.

