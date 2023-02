Podijeli :

N1

Voditelj pučke kuhinje na zagrebačkom Svetom duhu fra Vladimir Vidović razgovarao je s našom Natašom Božić o radu pučke kuhinje i o tome kako na njega utječu poskupljenja.

Poskupljenja, kaže on, nisu nikakva novost. “Sve je u zadnjih godinu dana poskupjelo. Vidimo to po namirnicama koje smo primorani kupovati i plaćati. S poskupljenjem nam dolazi i manje donacija. Što se tiče ljudi koji dolaze po obrok, oni neće biti ugroženi ni u jednom trenutku”, poručuje.

“Svaki dan pripremimo 400 obroka koje besplatno dijelimo. Svaki dan u podne krenemo s podjelom ručka i to traje do 13:30 otkrilike. Bit će nam teže i izazovnije, ali svi koji dođu ovdje neće biti gladni”, jasan je fra Vidović. Dodaje i kako je sve poskupjelo “sigurno 30-ak posto”.

530 siromašnih odustalo od socijalne naknade jer im se država upisuje na kuću Šefica odjela u državnoj firmi dobila otkaz, pila kavu u zabranjenom prostoru

Što se tiče financiranja kuhinje, dio je osiguran iz Grada Zagreba, a ovih dana, govori, stići će i interventna pomoć iz Caritasa, sredstva namijenjena samo za kupnju namirnica. S Gradom, kaže, dobro surađuju, ali sredstva koja su osigurana u proračunu nisu dovoljna.

“U razdoblju prije pandemije se dijelilo oko 300 obroka, ali se to povećalo na 400 u pandemiji. Mijenja se struktura ljudi koji dolaze. Problem nisu samo beskućnici nego i osobe koje imaju jako male mirovine. To je kategorija novih siromašnih, otvara se Pandorina kutija za osobe koje su primorane doći u pučku kuhinju po komad kruha”, govori.

Upitan o novim odredbama zakona prema kojima se država može uknjižiti na nekretnine osoba koje primaju socijalnu pomoć, kaže kako je to “dosta neobičan institut koji će automatski imati za posljedicu to da će takve osobe pomoć tražiti na drugim mjestima i to je poprilično zabrinjavajuće”.

Smatra kako nije u redu usred inflacije i svih drugih nedaća još i to uvoditi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.