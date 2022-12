Vojna policija ogradila područje pada MiG-a. Stiglo vozilo za pretragu i dron

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović komentirao je u Novom danu N1 televizije pad vojnog MIG-a u utorak. Ovo je peti vojni zrakoplov koji je pao u posljednjih 26 godina, a Vidović kaže kako se takve stvari događaju i mnogo bolje opremljenim vojskama te da ne vidi kakva bi bila odgovornost ministra u ovom konkretnom slučaju.

“Zaista sam sretan što nije bilo stradalih, civilnih žrtava ni štete na objektima. S te strane smo prošli super. Nadam se da će se piloti koji su prevezeni na promatranje u Zagreb brzo oporaviti i da neće biti posljedica na njihov daljnji život. Što se tiče samog pada zrakoplova i podatak da ih je palo pet govori nešto. To su stvari koje se događaju i u najbolje opremljenim vojskama svijeta. Događa se, zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu. Na zrakoplovu starom 40 ili 50 godina utvrditi zamor materijala… On može na pisti biti sto posto ispravan, ali u roku od tri minute može otkazati nešto i mislim da se to i dogodilo”, kaže.

