Vožnja u suprotnom smjeru, 500 nesreća u 8 mjeseci: “Dvije godine im ne bih dala vozačku”

501 prometna nesreća i čak 13 izgubljenih života. To je epilog vožnje u krivom smjeru samo u prvih osam mjeseci ove godine. Iznenađujući podaci potaknuti igrom izazova u susjednoj Srbiji potaknuli su na reakciju i ministra unutarnjih poslova.

Vožnja Varaždinom, ali suprotnim, odnosno zabranjenim smjerom. Ususret ovom auomobilu dolaze i šleperi – srećom bez posljedica.

No nažalost, ovo nije rijetkost. Nadzornim kamerama ništa ne promakne pa snimke hrvatskih prometnica često otkriju nevjerojatne scene s ceste.

“Normalni vozač koji poštuje propise, poštuje svoju sigurnost i sigurnost svih sudionika u prometu i konačno poštuje zakon sigurnosti prometa na cestama to nikad i ni u kojoj okolnosti neće i ne smije napraviti”, ističe prometni stručnjak Željko Marušić.

Dok policija stalno apelira vozače – pazite kako vozite – prošle godine na autocestama zabilježena je 21 prometna nesreća zbog vožnje suprotnim smjerom u kojoj su četiri osobe smrtno stradale. Ove godine situacija – gora. U devet mjeseci – 19 nesreća.

Voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa Josip Mataija kaže: “Pet je osoba smrtno stradalo, a 14 je imalo lakše tjelesne ozljede. Kad se dogodi prometna nesreća, onda zbog brzina i svega što je na autocesti tu su posljedice prometnih nesreća dosta teške.”

Brojke su još gore uključe li se u statistiku i preostale ceste. U prvih osam mjeseci ove godine u zabranjenom smjeru dogodila se 501 prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo 1.721 osoba. U čak 11 prometnih njih život je izgubilo 13 osoba.

No, kazne u Hrvatskoj nisu blage. Za vožnju u suprotnom smjeru od 1.320 do 2.650 eura. Kazna može biti i zatvorska u trajanju do 60 dana. Građani osuđuju vozače koji rade ovakve prekršaje.

“Mislim da je jako opasno, ne znam što ljudima dođe – da li su zbunjeni, da li su možda popili, jako opasno. Kad vidim takve snimke na društvenim mrežama, grozim se, što da radim, grozno, strašno”, kaže Ljiljana. “Ma joj, treba ih kazniti, dvije godine im ne bih dala vozačku dozvolu”, dodaje Kata. “Svakom se može desiti, naravno. Nisam za oduzimanje vozačke dozvole, ali ta kazna ne prati to djelo koje se dogodilo. Ili ih povisiti, ali više prometne signalizacije, više upozorenja – ljudi bi trebali imati oči šitom otvorene, a ne voziti na pamet”, ističe Mihael.

Prometni stručnjak napominje – kazne bi trebale biti i strože. Ističe kako se ne bi smjelo dogoditi da vozač dva puta ide u suprotnom smjeru te da mu se tek onda oduzme dozvola.

“Ulazak u kontra smjer koji je izravno povezan s pogibeljnošću, to je samo pitanje sreće, hoće li poginuti netko, tu bi trebalo oduzimati vozačku dozvolu i vozače upućivati na izravni liječnički pregled jer to je zbilja povezano s krajnje devijantnim ponašanjima po bilo kojoj osnovi”, dodaje Marušić.

Iz policije napominju da razlozi za takvo neodgovorno ponašanje mogu biti razni – od vožnje pod utjecajem alkohola, umora, neiskustva ili nepoznavanja prometnica.

Najviše tragedija događa se ljeti – od lipnja do kolovoza jer tada je u Hrvatskoj i velik broj stranih vozila i vozača.

“Treba djelovati preventivno kroz edukacije, ali naravno u sinergiji s drugim državnim tijelima, agencijama poput svih koji su vezani na razvoj i projektiranje naših prometnica”, kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Iz Hrvatskih autocesta apeliraju na sve vozače da prilikom uključivanja na autocestu obrate pažnju na smjer kretanja jer samo takva provjera može spasiti od moguće nesreće.

