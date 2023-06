Vragović: Godot ne dolazi kad je riječ o odraslim osobama s autizmom

Podijeli :

N1

U četvrtak je u maloj dvorani Lisinski održana proslava 40. godišnjice Centra za autizam.

“Znam da ste izgubili povjerenje. Nadam se da niste izgubili nadu. Ne treba davati prazna obećanja, nije u tome stvar, stvar je u postojanju konkretne volje kako bi se unaprijedio status centra za autizam u Zagrebu. Problem su neadekvatni prostori, nedostatak stručnog osoblja, ali i nedostatak licenciranih pružatelja usluga za osobe starije od 21 godine koje ne mogu biti u sastavu obrazovanja. Kroz razgovore s ministarstvom osobe za autizam mogu dobiti sredstva kojima bi se plaćali djelatnici koji bi radili s osobama s autizmom. Za to je potrebno vrijeme”, rekla je danas za N1 pročelnica Gradskog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović.

Jokić: Pandemija poboljšala ljudske odnose, a narušila mentalno zdravlje mladih Sve više djece ima psihološke probleme, je li mentalno zdravlje i dalje tabu?

Pročelnica navodi da ne želi davati obećanja jer Centar radi na konkretnim stvarima i vjeruju da će se rezultati vidjeti.

“Radimo konkretne postupke i kraj 2024. je vrijeme za neka prva rješenja. Ništa se neće dogoditi preko noći. Malim i upornim koracima pokazujemo da volja postoji. Radimo iz dana u dan i ozbiljni smo. To nije samo odgovornost gradova nego i ministarstavva”, kazala je.

Žarka Kopotan i Renata Vragović iz Centra za autizam na četrdesetu obljetnicu centra bile su gošće Newsnighta te su komentirale što država i grad Zagreb rade za osobe s autizmom.

“Teško mi je reći da me rastužilo te da je bilo očekivano da neće biti podrške vladajućih na obljetnici centra za autizam. Već dulje vrijeme osjećamo često deklarativnu podršku, a manje djela. Ipak želim vjerovati da će poruke koje smo poslali doprijeti do nadležnih. Bilo bi preteško funkcionirati kad u to ne bih vjerovala”, rekla je ravnateljica Centra za autizam.

Defektologinja Renata Vragović rekla je: “Trideset godina čekam Godota. Godot ne dolazi kad je riječ o odraslim osoba s autizmom. Usprkos pogrešnog resora i promjenama s državne na gradsku razinu, uspjeli smo otvoriti tri životne zajednice, adaptirati bivši stacionar u stambene jedinice i to zahvaljuju pojedincama na vlasti i humanitarnim akcijama. Nada još uvijek postoji da ćemo na određenoj razini pronaći sugovornika”.

Ravnateljica navodi kako je Centar za autizam na početku bio praćen od sva tri resora.

“Autizam traži multiresorni pristup, trebaju biti angažirana sva tri resora, školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Potpali smo pod školstvo, a bilo je sve više odraslih. Problem je kad se donose zakoni kad se gleda koliko zakon financijski košta, a ne reperkusije koje će taj zakon imati na nekog malog čovjeka koji ima autizam”, zaključila je Kopotan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.