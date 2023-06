“Ovo je najgori mogući udar koji je Kosovo moglo doživjeti”

Podijeli :

O vječno napetoj regiji Zapadnog Balkana govorio je vanjskopolitički novinar i urednik Željko Trkanjec.

Govorio je o trenutnoj situaciji između Kosova i Srbije. U srijedu je došlo do uhićenja trojice kosovskih policajaca. Srbijanski MUP tvrdi da su ušli u područje središnje Srbije, dok kosovski premijer tvrdi da su bili na području Kosova. Trkanjec kaže: “Kosovski premijer je ovdje postao nažalost troublemaker, čovjek koji radi ozbiljne probleme. Ako su bili na točki o kojoj on priča, bili su u kilometar do administrativne linije kamo kosovska policija ne smije ulaziti prema sporazumu. Vrlo vjerojatno nisu bili u Srbiji. Ako jesu, utoliko gore po Kosovo. Već godinu dana, a to vide i SAD i Bruxelles, Kurti i njegova vlada konstantno eksaliraju situaciju. Meni je to užasno žao jer su pretvorili Srbiju iz jednog neagativca na Balkanu u pozitivca. Sad se govori o tome da Srbija ima opravdane zahtjeve što se prije godinu dana nije čulo uopće. Ogromne pogreške je napravio Kurti”.

Najavljuju se i moguće sankcije EU-a prema Kosovu. Trkanjec objašnjava o čemu se tu radi: “To je gotova stvar. Nakon posljednjih nereda kada su na silu u zgrade četiri srpska grada ušla četiri gradonačelnika izabrana sa manje od 4% izašlih na izbore – za što Kurti tvrdi da je legalno. Legalno je, nije legitimno. I nije reprezentativno, a demokracija mora biti reprezentativna. On i dan danas tvrdi da oni tamo moraju ostati. Iako to izaziva izuzetan bijes Srba koji nisu glasali za njih. To je većinski srpsko područje i tamo Srbi trebaju biti na vlasti, ali Kurti to ne može prihvatiti. Kurti se pokazao kao tvrdoglav i kao spreman ostati u svojoj ideji bez obzira koliko to štetilo Kosovu. Kosovo se u ovom trenu nalazi pred europskim sankcijama. Amerikanci su ih već izbacili iz vojnih vježbi koje se održavaju. Rekli su da više neće poticati pet članica EU-a da priznaju Kosovo. To je najgori mogući udar koji je Kosovo moglo doživjeti. Ključni cilj politike Kosova trebao je biti da se tih pet država dobije na stranu priznanja Kosova”.

Na pitanje o tome zašto Kurti to radi, Trkanjec odgovara: “On mrzi Srbiju to je potpuno jasno, čovjek je bio u zatvorima. Ali došao je na vlast. Više nije aktivist. Više nije ni oporbeni političar. On sada mora misliti o interesima Kosova. Ako je interes Kosova ukidanje financiranja od strane EU-a, prekid kontakata službenih sa SAD-om i EU-om, onda on radi ozbiljno na štetu Kosova. Ja imam osjećaj da on to naprosto ne shvaća. Rama mu je u utorak doslovce dan prije sastanka otkazao zajednički sastanak vlada Kosova i Albanije i poručio mu to, na što Kurti kaže da njemu nije jasno zašto se to dogodilo”.

Komentirao je i izjavu Vučića pred veleposlanicima takozvane Kvinte koje je zamolio da djeluju na Kurtija da ne izazove rat: “Vučić pretjeruje, rata neće biti. Kosovo je zemlja ograničenog suvereniteta jer tamo postoje snage NATO-a koje čuvaju sigurnost. Tu nema prostora za rat. Srbijanska vojska ne smije ući na Kosovo. Normalno da Vučić uvijek dovede sve u jedno patetičnu poziciju, ali je problem što je Kurti sada sebe i Kosovo doveo u situaciju da je sada on otpadnik”.

Trkanjec je uvjeren da će doći do sankcija od strane EU-a.

