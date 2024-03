Vrijeme je da nađete molera za stan? Ne računajte da će biti jeftin, a ni brz

Podijeli :

Pexels

Proljeće je na vratima, a time i vrijeme kada mnogi odluče obaviti razne radove u stanu ili kući. Jedan od takvih radova je bojanje iliti krečenje zidova.

Kao i drugi slični radovi, posljednjih su godina poskupjeli i soboslikarsko-ličilački. Što zbog manjka ličilaca, što zbog poskupljenja materijala. Prije tri godine u ovo vrijeme u Zagrebu je prosječna cijena bojanja zidova bila, preračunata u današnju valutu, euro do euro i pol po četvornom metru. Danas je cijena bojanja zidova između dva i četiri eura po kvadratu.

To je okvirna cijena koja uključuje dva nanošenja premaza (“dvije ruke”) i osnovnu, bijelu boju. Mimo toga naručitelj posla, ako su zidovi u lošem stanju, platit će struganje stare boje 1 do 2 eura po kvadratu te izravnavanje odnosno gletanje zidova prije bojanja 2 do 3 eura po kvadratu, a sve druge boje skuplje su od bijele.

Soboslikarski radovi poskupjeli 16 posto

Prema istraživanju portala Trebam.hr provedenog prošloga ljeta, soboslikarski i ličilački radovi u Hrvatskoj poskupjeli su u godinu dana oko 16 posto.

Sami ličioci kad ih se nazove i pita, napomenu da su cijene okvirne i da konkretn(ij)u mogu reći tek na licu mjesta, nakon što provjere stanje zidova i procijene koliko posla imaju za obaviti, koliko je sve to skupa zahtjevno i kakav će materijal koristiti. Dvojica koju smo nazvali nasumice iz oglasa rekli su nam upravo to – cijena bojanja zidova je oko 2 eura po kvadratu, ali to je tek okvirna cijena jer pravu procjenu mogu dati tek kada vide prostor, odnosno zidove i koliko posla zahtijeva.

Naravno, postoji i opcija “sam svoj majstor”, ali pritom valja imati prethodnog iskustva jer bi nakon takvog posla možda ipak trebalo zvati pravog majstora da popravi greške.

Za ličenje stana od 50 kvadrata – 500 eura

Zagrepčanin Matija jednom je, kaže nam, sam ličio sobu i kuhinju, ali se nedavno nije sam odvažio oličiti stan od pedesetak kvadrata u širem središtu grada. On u tom stanu ne živi, naslijedio ga je i odlučio iznajmljivati. Stan je ne tako davno renoviran pa je jedino trebalo oličiti zidove i obaviti nekoliko manjih zahvata.

“Dobio sam preporuku za molera. Za dva dana je došao pogledati stan, brzo smo se dogovorili, a nisam čak ni čekao dugo – dva tjedna. Posao je bio gotov za nekoliko dana. Boju je on kupio i uračunao u cijenu. Bez struganja boje i bez gletanja, samo bojanje zidova uključujući i boje za dnevni boravak i spavaću sobu koje nisu bile bijele, platio sam oko 500 eura”, kazao nam je Matija.

Do ličioca preko oglasa ili na preporuku

I Zrinka s obitelji živi u širem središtu Zagreba. Njihov stan od sedamdesetak kvadrata pretrpio je manje štete u potresu 2020. godine.

“Žbuka na zidovima je popucala, a na nekim dijelovima otpala. Izgledalo je prilično ružno, a bilo je i par napuknuća na zidovima. Tog ljeta jedan nam je prijatelj, koji se spremao seliti iz Hrvatske i trebao mu je novac, ponudio se da nam za nevelik iznos zakrpa i oliči zidove. Nije mu to struka, ali često je to radio. Onda nam je prilikom petrinjskog potresa opet popucala žbuka, ali ne onako jako kao prvi put. Poučeni iskustvom, nismo tada htjeli sanirati na brzinu, nego pričekati. Planiramo to učiniti do ovog ljeta, ali zasad samo dnevnu sobu i kupaonicu, što je zajedno 25 kvadrata, odnosno stotinjak kvadrata površine zidova za oličiti”, rekla nam je Zrinka.

I njima su znanci preporučili ličioca.

“Došao je nedavno, pogledao i ponudio nam cijenu, okvirno oko 350 eura. To je bez gletanja, samo dva nanošenja bijele boje. Slobodan termin ima iza Uskrsa. Suprug i ja nismo još odlučili, ali i onih nekoliko koje smo zvali preko oglasa otprilike traže toliko pa ćemo vjerojatno pristati na ovu ponudu”, kazala je.

