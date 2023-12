Vujnovac: Koja vlada je meni pomogla? Mislim da izvršna vlast treba ljude poput mene

Podijeli :

Šef PPD-A Pavao Vujnovac gostovao je večeras u Dnevniku Nove TV u kojem je progovorio o svojim planovima s Fortenova Grupom.

“Prepoznao sam priliku”, istaknuo je Pavao Vujnovac odgovarajući na pitanje zašto se uopće uhvatio Fortenova Grupa te istaknuo da želi ići na IPO i zaraditi.

“Što je sistemski rizik? U kojem smjeru to ide?”, zapitao je Vujnovac pa upozorio da je u njegovom sustavu ne postoji nešto kao Agrokor, u Dnevniku Nove tv.

“Kod mene svaka firma ima svoju vertikalu i ne garantira nijedna drugoj za kredite”, istaknuo je i naglasio: “Sistemski rizik ne postoji.”

Što se tiče početaka i navodne povezanosti s politikom, odvratio je: “Volio bih znati koja od politika, vezali su me za svaku Vladu. Koja Vlada je meni pomogla?”

“Mislite li da sam dobio bilo kakvu potporu. Moramo biti vrlo oprezni”, dodao je te potvrdio da je poznavao Ivana Vrdoljaka, ali i kazao: “Ja sam pionir plinskog biznisa u Hrvatskoj.”

Kazao je da nema kontakte s premijerom Andrejem Plenkovićem, sretali se jesu, ali se dogovorali nisu, a kad je zadnji put bio u zgradi Vlade ne sjeća se.

“Mislim da izvršna vlast treba ljude poput mene”, kazao je i poručio: “Želim donijeti izvrsnost ovoj državi.”

Upitan o pozajmici HDZ-u rekao je da je to bilo prije 10 godina. ”Ja nisam donirao sredstva HDZ-u. Posudio sam novac za sedam posto kamate. Mislim da je to bila moja greška tada”. Nije siguran da bi to ponovio.

Domovinski pokret kao političko krilo PPD-a? “Ja sam liberal. Ne dijelim s njima politički nazor”, kazao je.

Što se tiče Marija Radića, rekao je kako misli da bi mu bilo bolje da se nije bavio politikom.

Što se tiče veza s obavještajnom zajednicom, kazao je da je Josipa Jurčevića upoznao nakon što on više nije bio njezin dio.

Kad je riječ o Jurici Lovrinčeviću, rekao je da ne bi komentirao njegov politički angažman. “Ne bih ulazio u analizu njegovih motiva”, kazao je upitan oko afere Mreža.

Što se tiče afere Plin za cent, kazao je da treba vidjeti što je kreiralo viškove u sustavu.

Kad je riječ o navodnoj povezanosti s Rusijom, kazao je da nije radio s Rusijom, nego Gazpromom, koji je u većinskom ruskom vlasništvu te je odbacio da ima straha od Rusa.

“PPD je sigurno ispunio svoje obaveze”, kazao je i dodao da ne može zbog pravnih razloga govoriti o detaljima.

Zašto nije platio carinu na dijamantnu ogrlicu vrijednu pola milijuna eura, rekao je da je to njegova treća greška i da je sve platio te da ništa nije zatajio. Ogrlica je, kaže, bila namijenjena njegovoj ženi.

Igrao je davno poker, ali blefer nije, kaže: “Ja uvijek igram na sigurno.”

