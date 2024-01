Zagrepčani gotovo četiri godine nakon potresa čekaju na useljenje u kuću: “Boljeg ministra nismo imali”

Podijeli :

Skoro četiri godine od potresa u Zagrebu, nestvarno spora obnova napokon se ubrzala - barem nam tako kažu mještani samog epicentra potresa na zagrebačkom Markuševcu.

Danas je ministar Branko Bačić, kojeg se ističe kao pokretača obnove, obilazio gradilišta u Zagrebu. Na naše pitanje tko je kriv za izgubljeno vrijeme prije njegovog dolaska, kaže – ne bi upirao prstom ni u koga. Pa uvjerava da je teško obnavljati Hrvatsku brže od ritma koji je sada uspostavljen.

Bačić vlasniku kuće: “Topli ste lijepo, neka, neka! Dobro, dobro ide dobro. Bit ćete vi prvi ovdje na Markuševcu koji će useliti u novu kuću.”

Ali nakon četiri godine, mještanima Markuševca teško je dijeliti ministrovu razinu optimizma. “Gledajte, dođe mi da se vraćam, ali s druge strane, već gubim volju. U trećem mjesecu – četiri godine. 22.3. ove godine 4 godine”, govori Vid Budek u suzama.

Projektanti planiraju da bi se do četvrte obljetnice na Markuševcu moglo do kraja obnoviti 10 kuća. Mještanima je dosta privremenih domova. “Kakav je osjećaj toliko se seliti? Nije dobar. Nije dobar nikako, ne. A što je tu je, ne možemo promijeniti ništa…”, kaže Kaja Skender.

Kaja se nada useljenju do kraja godine, ali za ministra je to kasno. Ipak je pred Vladom izborna godina, a ubrzana obnova mogla bi se koristiti kao temelj za izgradnju kampanje.

“Sigurno da će ubrzana obnova promijeniti raspoloženje kod jednog dijela naših sugrađana. Pogotovo onih kojima smo uspjeli obnoviti kuću. Ali pobjedu na izborima gradite na puno više elemenata”, govori Bačić.

Zbilja, dio građana i jest promijenio raspoloženje. Jedna je i Mira koja nestrpljivo iščekuje useljenje u novu kuću. “Ministar mi je najbolji dosad. Boljeg ministra nismo imali, da on nije došao mi ne bi imali ništa možda dosad. Ja sam zadovoljna. Samo malo je sporo to znate”, kaže nam Mira Kožić.

No, Mirin suprug podsjeća. “Prvi je gospodin Plenković bio tu u mojoj kući. Prvi je unutra bio i rekao – brzo ćemo to popraviti. Kad je to rekao? Kad je bio potres”, napominje Ivan Kožić.

A na pitanje tko je kriv za izgubljeno vrijeme, ministar kaže: “Ja tu ne bih na nikoga posebno upirao prstom. Ja razumijem nezadovoljstvo naših ljudi i rekao sam, ispričavam se svima, ali teško da je moguće brže obnavljati Hrvatsku od onoga što smo sada uspostavili.”

Krenuli u samoobnovu

Stanari u Deželićevom prilazu odlučili su se na samoobnovu. “Država je investirala u projekt preko 500.000 eura. Mi smo dosad izdvojili 30.000 i još dodatno 120.000 kao suvlasnici. To su enormni novci”, objašnjava Zdenko Švabek, predstavnik suvlasnika.

Iako se država bavi obnovom privatnih zgrada, Grad Zagreb sufinancira obnovu s 20%. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje ministru: “Vide se određeni pomaci, ali ono čime apsolutno nisam zadovoljan su zamjenske kuće u Zagrebu. Mene isto zanima pojašnjenje što se s tim događa.”

Svoje će zadovoljstvo ili pak nezadovoljstvo, građani moći iskazati uskoro, na izborima.

