Plenković o štrajku sudaca: Neka dobro saslušaju ovo što govorim

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a stao pred novinare i osvrnuo se na sve aktualnosti u političkom i društvenom životu.

Na samom početku je, tradicionalno, govorio o aktivnostima Vlade, od razgovora sa sindikatima do novih uredbi, za koje tvrdi da će podići plaće zaposlenima.

Nakon izjava ministra raste broj sudaca u štrajku

“Razgovarali smo, naravno, i o drugim temama koje su bitne u proteklom razdoblju, obilježavanju jučer 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Maslenica. Mislim da je to itekako važno i dobro. Otvorila se i tvornica Podravke, što je investicija vrijedna 15 milijuna eura, najava nove tvornice u Varaždinu od još 15 milijuna eura… Veliki investicijski zamah Podravke”, kazao je Plenković pa istaknuo da u narednom razdoblju slijedi cijeli niz obljetnica.

Predstavnici medija odmah nakon premijerova izlaganja krenuli su s pitanjem o štrajku sudaca.

“Što se nas tiče, naša politika podizanja ekonomskog i socijalnog standarda građana je konstantna. Prosječna plaća u studenome je 1208 eura, a naša misija je bila da nakon drugog mandata bude tisuću eura. I kad je riječ o medijalnoj plaći, koja iznosi 1030 eura, veća je od naših ambicija. To je, po mom sudu, sjajno. Unazad godinu dana neki su dobili povećanje plaća od 30 posto, što je uistinu mnogo i svi bi se s tim složili”, kazao je pa komentirao suce:

Sutkinja otkrila koliko je sudaca u bijelom štrajku u pojedinim gradovima Škare Ožbolt: Nije pravo pitanje zašto se štrajka, nego zašto Vlada nije ispoštovala dogovor

“Ministar Ivan Malenica je kazao da je jučer odgođeno samo 22 posto ročišta, a danas 24 posto. Više od dvije trećine ročišta se normalno održava i to znači da većina sudova radi normalno. Podsjetit ćemo da smo u našim mandatima povećali sucima prošle godine za više od 500 eura. Ne znam kome se plaće povećavaju za više od 500 eura. Nastavljamo razgovore, ponuda koja je na stolu su materijalna prava, a ona nisu mala. Božićnica 300 eura, regres 300 eura, uskrsnica 100 eura, dar za dijete, sistematski pregledi, putni troškovi… Sve to je u prilog standarda sudaca. Mislim da ovu raspravu koja se sad nastoji po prvi put u zadnjih 25 godina, iz nekih neobičnih razloga, svesti na temu tko je kome poslodavac, koja grana vlasti je iznad koje… mislim da nije primjerena tema i nisam je čuo u 25 godina. A bilo je vlada koje su smanjivale plaće sucima. Ono što smo mi pokazali jest respekt prema sucima i pravosudnim djelatnicima. Nikakvog utjecaja na neovisno sudstvo nemamo i ne znam kako bi netko mogao zaključivati da se pitanje plaća može povezati s nepristranosti sudaca. Vjerujem da će ministar Malenica nastaviti razgovore i da će se svi uspjeti dogovoriti. Pitanje indeksacije može doći na stol, ali se ne ostvaruje načinom koji bi doveo do usporavanja održavanja ročišta.”

Udruga hrvatskih sudaca tvrdi da je više od 80 posto sudaca u štrajku, a u Dubrovniku, primjerice, čak sto posto. Tvrde i da ministar manipulira brojkama.

“Uveli smo digitalizaciju u pravosuđu, što služi bržem i učinkovitijem pravosuđu. Imamo i institut e-spisa pa Ministarstvo ima uvid u broj održanih i neodržanih ročišta.”

Na pitanje o propitivanju zakonitosti štrajka, premijer je uputio znakovitu poruku.

“I dalje apeliram na kolege pravnike da budu razumni i da saslušaju dobro ovo što govorim.”

Liječnici se pripremaju na štrajk, zdravstveni djelatnici također, prosvjetari govore da su “zadnja rupa na svirali”.

“Mislim da su ljudi u Hrvatskoj pametni i mudri, da vide brojeve, da vide kolika će biti povećanja plaća… Ono što vidimo su pojedini predstavnici, većina sindikata je zadovoljna. Ministar Vili Beroš je razgovarao s liječničkim sindikatom i tu je situacija pozitivna. Kroz narednih mjesec dana ćemo ići po radnim mjestima i govoriti koliko će se neto plaća povećavati. Kad javnost vidi koliko će se one povećati, javnost će shvatiti koliko ova reforma ide u prilog svima”, naglasio je Plenković.

Oko izbora glavnog državnog odvjetnika nije previše komentirao, samo da će biti obavljeni razgovori i da će nakon toga biti obavještena javnost. Naglasio je i da poznanstvo neće biti prednost kod odabira.

