Zagrepčani otkrili po čemu će pamtiti Bozanića: “Teško je njega naslijediti”

Velike promjene na zagrebačkom Kaptolu koje dolaze kao vrhunac promjena u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj u pontifikatu pape Franje. Za nadbiskupa zagrebačkog i praktički prvog čovjeka crkve u Hrvata imenovao je monsinjora Dražena Kutleša, dosadašnjeg Splitsko-makarskog nadbiskupa. Monsinjor Kutleša bit će nadbiskup koadjutor dok navršavanjem 75 godina kardinala Josipa Bozanića on u ožujku sljedeće godine ne ode u mirovinu.

Na čelu splitsko makarske biskupije i za oltarom katedrale svetog Duje bio je samo dvije godine. Iako iznenađeni njegovim brzim odlaskom vjernici imaju velika očekivanja od monsinjora Dražena Kutleše u novoj ulozi

“Jednostavno drag, jedan domaći. što god hoćete, sve naj”, kaže jedan Splićanin.

Monsinjor Kutleša kardinala Josipa Bozanića trebao bi naslijediti kada on navrši 75 godina – u ožujku sljedeće godine. O imenovanju se oglasio priopćenjem te zahvalio Papi Franji na ukazanom povjerenju.

“U ovome trenutku obećavam svoju blizinu i molitvu svim vjernicima Zagrebačke nadbiskupije, napose svim obiteljima, mladima, djeci, bolesnima i nemoćnima, socijalno ugroženima i marginaliziranima. Molim i sve one koji vrše odgovorne službe na društvenom, ekonomskom i političkom polju, sve ljude dobre volje za suradnju i otvorenost u skrbi za opće dobro, da zajedno, uključujući jedni druge, znamo objektivno procjenjivati situacije i donositi najmudrije odluke”, priopćio je Kutleša.

Oni koji ga poznaju već dugi niz godina, za monsinjora Kutlešu imaju samo riječi hvale, poput splitskog dominikanca Joze Čirka, koji je s njim studirao.

“Pa je, evo skupa smo bili u sarajevskoj bogosloviji. On je bio 5. godina, ja sam bio 1. godina, ali kako smo iz istoga kraja on je iz Prisoja, a ja iz Rašeljaka to su selo do sela tako da smo se nekako poznavali i evo i ljeti bi se znali sastati se i družiti i tako”, rekao je Čirko.

Ističe njegovo diplomatsko iskustvo iz Vatikana, za koje smatra da bi mu moglo biti itekako važno za obnašanje nove uloge.

“Ipak Vatikan ima jednu dobru diplomaciju, mislim da je on to dosta dobro pohvatao i da će on znati komunicirati i s narodom i s državom i s crkvom. U svakom slučaju zagrebačka nadbiskupija dobila je jednoga dobrog nadbiskupa i jednog kvalitetnog, prvenstveno čovjeka”, dodao je Čirko.

Vjernici ispred zagrebačke katedrale iznenađeni su ovom promjenom, a pamtit će kardinala Josipa Bozanića ponajprije po njegovoj jednostavnosti.

“Pamtit ćemo ga po njegovim propovjedima i svemu što govori za hrvatski narod i općenito za ljude”, kaže jedan Zagrepčanin.

“Pa po tome što je krstio moju sestru. To mi je nekako ostalo najupečatljivije”, dodala je njegova sugrađanka.

“Uvijek je imao odmjerene poruke za vjernike, ali i za komplet narod. Tako da sve najbolje o njemu”, smatra drugi Zagrepčanin.

“Valjda je odradio što se od njega očekuje u tom svom mandatu. Ali teško je naslijediti nekoga tko je bio nama uzor, koji nam je bio duhovnjak, a na neki način i svetovnjak – Kuharić”, dodao je treći.

Spomenutog karizmatičnog kardinala Franju Kuharića Bozanić je naslijedio 1997. 26 godina kasnije i pred mirovinom čestitao je svom nasljedniku monsinjoru Kutleši i zaželio mu sreću u vim izazovima koji su pred njima-posbeno ističući obnovu nakon potresa.

“Čestitam mons. Draženu Kutleši, dosadašnjem nadbiskupu metropoliti splitskom na imenovanju za nadbiskupa koadjutora zagrebačkog. (…) A svi smo pozvani neprestano prihvaćati prolaznost ovozemnog života. Stoga, i zbog svoga narušenog zdravlja, jako želim da novi nadbiskup, koji nam je sada dân kao koadjutor, što prije preuzme potpunu odgovornost za svetu Crkvu zagrebačku”, priopćio je Bozanić.

Bozanić je na mjesto zagrebačkog nadbiskupa došao s Krka gdje je bio biskup i slovio je kao velika nada postratne katoličke crkve u Hrvatskoj. Službu je počeo sa znamenitom božićnom porukom o grijehu struktura koja se odnosila na pljačku u pretvorbi i privatizaciji, bogaćenje brzo bogaćenje pojedinaca i sve veće siromašenje brojnih građana. Bio je to udarac do tada nedodirljivom vladajućem HDZ-u i predsjedniku Franji Tuđmanu.

Analitičari ipak misle da je u dugotrajnom mandatu Bozaniću, uza sve dobre strane, najviše nedostajalo otvorene komunikacije. “Za mene je Bozanić jednostavno simbolična figura kako se crkva u Hrvatskoj desetljećima ponašala. Dakle, nekako je bila previše korektna, previše se bojala reakcija, previše se bojala javnosti iz jednog prostog razloga – zato što se bojala greške”, smatra Dalibor Milas, katolički svećenik i teolog.

Pred Kutlešom su, kaže, brojni izazovi. “U nekakvim dosadašnjim zadacima koji su njemu bili povjereni od Vatikana i Pape Franje on se pokazao kao netko tko je dorastao svim zadacima i izazovima koji su ga pratili. Dakle, provjereni vatikanski materijal, odan Rimu i čovjek za takozvane specijalne poslove”, dodao je Milas.

Papa Franjo imenovao je i zadarskog nadbiskupa u miru Želimira Puljića Apostolskim upraviteljem Splitsko-makarske nadbiskupije do imenovana novog biskupa.

