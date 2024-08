Zarazne bolesti su u porastu. Od korone prošlog tjedna oboljelo 900 ljudi

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Zarazne bolesti su u porastu. U Europi su se pojavile majmunske boginje, u susjednoj Bosni i Hercegovini mala je epidemija ospica, u Poljskoj je od prošle godine zabilježeno više od nekoliko stotina slučajeva rubeole, a u Hrvatskoj trenutno jača koronavirus.

U ljetnim mjesecima bilježi se porast broja zaraženih od COVID-a, slična situacija kao prošle godine.

“Imamo taj ljetni val, nešto više od 900 novooboljelih u prošlom tjednu”, rekla je Goranka Petrović za HRT.

Do 2030. će svaka treća osoba u Hrvatskoj patiti od ove nezarazne bolesti

Očekuje se da će i u sljedećim tjednima taj broj rasti.

“Situacija, dakle, koja se ne razlikuje u odnosu na druge države i vjerojatno do gripe ćemo imati malo više COVID-a. Zasad nije ništa zabrinjavajuće”, dodala je.

“Situacija je pod kontrolom, nema zaraznih bolesti kao što su ospice, hripavac, boginje, ali bilježi se porast oboljelih od COVID-a, rekla je Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije o situaciji na jugu Hrvatske .

“Imamo porast broja zaraženih od COVID-a, ali to je isto tako sve pod kontrolom, odnosno epidemiološke službe rade i nastoje sve stavljati u izolaciju, odnosno davati upute pacijentima vezano za oboljenje”, otkrila je.

Strah od ospica i hripavca

Zbog turističke sezone i boravka većeg broja na području Splitsko- dalmatinske županije bilježi se porast oboljelih, ali situacija nije alarmantna.

“Ipak ima određeni dio ljudi još uvijek imunitet od preboljenja, odnosno od cijepljenja”, rekla je.

Ovaj oblik omikrona se vrlo brzo širi, međutim nema nekih većih posljedica, smrtnih ishoda.

“Svakako preporuka svim ljudima koji imaju simptome koje bi mogli povezati s COVID-om da se testiraju ili kućnim testom ili na Zavodu za javno zdravstvo, da se jave svom liječniku vezano za upute i ponašanje kod obolijevanja jer smo mi već malo zaboravili na koronavirus kako je pandemija završila i onda više ne vodimo računa o tome. Ali moramo znati da se jako brzo širi”, napomenula je.

Bilo je slučajeva ospica i hripavca tijekom zime i proljeća na širem splitskom području. Prijeti li veća zaraza kad se krene u škole i vrtiće?

“Naravno da nam prijeti opasnost od širenja zaraze i od pojava epidemije. U našem neposrednom susjedstvu imamo epidemije ospica, ima i hripavca.

Mi svakako preporučujemo svim roditeljima da se djeca cijepe i da se ne boje nuspojava i povezivanje ovog cjepiva s određenim bolestima jer posljedice preboljenja ove bolesti mogu biti vrlo teške, odnosno mogu završiti smrtnim ishodom. Svakako je važno naglasiti da se cijepe sada kad kreću u školu, s obzirom na to da će biti u kolektivu i da se može bolest širiti”, kazala je.

Novo cjepivo u Hrvatskoj prilagođeno novim sojevima

“Svi smo dobili u Hrvatskoj novo cjepivo prilagođeno novim sojevima, tako da svakako onim rizičnim populacijama, starijima od 65 godina, imunokompromitiranim kroničnim bolesnicima, zdravstvenim djelatnicima, korisnicima ustanova, staračkih domova i za kronične bolesti, svakako primiti jednu dozu cjepiva.

Ako je prošlo manje od šest mjeseci od zadnje doze, onda pričekati šest mjeseci, ali inače nevezano koliko su do sada doza obili, trebalo bi se cijepiti”, rekla je za HRT.

Majmunske boginje

“Prije dvije godine već smo imali priču o majmunskim boginjama, odnosno Mpoxu. Međutim, za razliku od tih boginja, ove su majmunske boginje uzrokovane drugim virusom tzv. grane jedan, za koji se zna odavna, već tamo 70-ih godina prisutan je u Srednjoj Africi”, pojasnila je Goranka Petrović

“Ovaj virus je puno blaži, ima neke sličnosti s virusom velikih boginja koje su iskorijenjene. I razlog zašto se sad Mpox više javlja je zato što blijedi imunost koju mi imamo bilo prebolijevanjem velikih boginja ili cijepljenjem”, pojasnila je.

Petrović je objasnila da je cjepivo koje se koristi za sprječavanje i suzbijanje ove epidemije razvijeno za cijepljenje protiv velikih boginja, samo što postoji križna zaštita i tako se sprječava razvoj bolesti.

Oprez oko majmunskih boginja

“Jedan od načina prijenosa je od zaraženih životinja. Međutim, ovo sada je prijenos čovjeka na čovjeka. Bolest se prenosi bliskim kontaktom, uključujući i spolnim putem, ali isto tako i preko kontaminiranih predmeta. Tu prvenstveno mislimo na posteljinu, ručnike, odjeću. U ovoj epidemiji bilježi se i infekcija među zdravstvenim djelatnicima i članovima kućanstva koji skrbe o oboljelima, i to je ono što brine”, naglasila je.

Cijepljenje je samo jedan od načina kako prevenirati majmunske boginje. “Jako je važno informirati javnost, osvijestiti naše kolege kliničare koji dolaze u prvi kontakt s pacijentima o mogućnosti te bolesti u onih koji dolaze iz tih zahvaćenih područja”, dodala je.

Važna je dobra dijagnostika, a kada se govori o liječenju, s obzirom na to da je riječ o virusu, liječenje je simptomatsko. “Simptomi su najčešće povišena temperatura, dosta to sliči gripi u početku, bolovi u zglobovima, glavobolja, a onda se vrlo brzo razvija i osip koji je sličan onome kod vodenih kozica. Javljaju se oni mjehurići koji su ispunjeni sadržajem i oni su vrlo zarazni. Oni se suše, pretvaraju u krastu koja otpadaju. I osoba dok ne otpadne ta krasta, ostaje zarazna. Tako da cijela ta priča traje 2 do 4 tjedna”, objasnila je.

Inkubacija, vrijeme od same zaraze virusom do izbijanja prvih simptoma, traje od 6 do 13 dana, moguće i do 21 dan.

Epidemija ospica u BIH i važnost cijepljenja

U BiH je zabilježeno preko 7000 oboljelih od ospica. I općenita se situacija s ospicama u Europi globalno pogoršala, kazala je Petrović. “Od 2023. je najveća epidemija u Rumunjskoj gdje je preko 22.000 oboljelih. Samo u ovom razdoblju i 21 smrtni ishod. Svaki smrtni ishod je puno previše, s obzirom na to da imamo odlično cjepivo već jako puno godina koje sprječava bolest i smrt”, kazala je.

“Mi pratimo to jedno nepovjerenje, općenito cjepiva već duži niz godina, tamo još od 1997. godine kada je jedan znanstveni kirurg ispublicirao lažne informacije o ospicama kao uzročniku autizma. Kasnije su se širile različite dezinformacije, poluistinite informacije.

“Nažalost, sveprisutnost informacija putem interneta, razni algoritmi koji na neki način hrane ljude, učvršćuju ih u nekakvim uvjerenjima koja su nerijetko kriva ili netočna. Zbog toga bi trebalo biti važno da ljudi u donošenju odluka hoće li cijepiti svoju djecu koriste informacije iz provjerenih izvora”, kazala je Petrović i naglasila kako ospice nisu nužno samo dječja bolest, već mogu biti opasne i u odrasloj dobi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Jesmo li gotovi s toplinskim valovima za ovo ljeto? Čisti jetru, izbacuje toksine i topi masnoće: Svako jutro natašte popijte ovaj ljetni napitak od dva sastojka