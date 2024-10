HDZ-ovac: Dobro je Zelenski dogovorio s Plenkovićem da Milanović ne bude na summitu

Podijeli :

HDZ-ovac Andro Krstulović Opara, neovisna zastupnica Marijana Petir, Mostovac Zvonimir Troskot i HSS-ovac Krešo Beljak gostovali su u emisiji U mreži Prvog na Hrvatskom radiju. Razgovarali su o summitu Ukrajina - jugoistočna Europa koji se održava u Dubrovniku.

Krstulović Opara je podsjetio kako je premijer Andrej Plenković tri puta bio u Ukrajini te da je ovo treći put od početka ruske agresije da je Hrvatska domaćin važnih međunarodnih konferencija koje pomažu Ukrajini u borbi protiv ruske agresije.

“Tako će i ovaj skup uroditi deklaracijom koja će se pridružiti naporima međunarodne zajednice i globalnog zapada koji žele pobjedu, mir i stabilnost u tom području”, naveo je. Petir je dodala kako je kontinuirana podrška hrvatske Vlade Ukrajini prepoznata diljem svijeta, prenosi HRT.

Aleksandar Vučić stiže na summit u Dubrovniku

Petir: Ne znam tko bi bolje razumio Ukrajinu od Hrvatske

“Danas će biti formalizirano ono što mi već radimo jer Hrvatska pomaže Ukrajini kada je riječ o humanitarnoj pomoći, ali i kad je riječ o pomoći u procesuiranju ratnih zločina ili razminiravanju. Među većim smo donatorima; 300 milijuna eura pomoći koje je do sada Hrvatska uputila Ukrajini su znak našeg prijateljstva, ali i razumijevanja”, kazala je.

“Ne znam tko bi bolje razumio Ukrajinu od Hrvatske. Hrvatska je jedina država članica koja je prije 30 godina osjetila tegobe rata, bila napadnuta, morala se braniti i još danas tragamo za svojih 1770 nestalih. Empatija hrvatskog naroda za ukrajinski narod koji samo brani svoje je potpuno jasna”, dodala je.

Beljak je istaknuo kako je skandalozno i sramotno što predsjednik Zoran Milanović nije pozvan na summit. “To je kao da vi dođete kod mene doma, pa onda kažete da Krešimir Beljak nije pozvan. To je jedna sramota i ne znam uopće kako će to završiti. Mislim da je riječ o skandalu. Ne može gost, još kad dođe tražiti pomoć, uvjetovati tko će biti njemu domaćin”, istaknuo je.

Krstulović Opara je napomenuo da “današnji summit suorganiziraju Volodimir Zelenski i Andrej Plenković“. Troskot smatra da je jedan od glavnih strateških ciljeva o kojem će se razgovarati i razdoblje nakon rata te da je tu važna hrvatska prisutnost.

Zelenski u srijedu u Dubrovniku. Poznato tko sve dolazi i zašto Milanović nije pozvan

Troskot: Ovo nije dobra poruka prema državi

Tvrdi da je Milanović trebao prisustvovati summitu jer i on spada među kreatore hrvatske vanjske politike. “Smatram da se ne može dogoditi da vanjski predsjednici ili bilo kakvi vanjski čimbenici određuju nama neke stvari u smislu suvereniteta. Ovo nije dobra poruka prema državi”, upozorio je.

Krstulović Opara je odgovorio da je Milanović “proruski igrač”. “Predsjednik Milanović je protiv europske politike uvođenja mira u Ukrajinu. Nijedan put se nije susreo s gospodinom Zelenskim. Nikada nije dao izravnu potporu Ukrajini. Jučer je rekao u Crnoj Gori da smo mi svi odgovorni jer smo uvalili Ukrajinu u velike nevolje”, naglasio je.

“Ja ne razumijem što gospodin Milanović misli s tim. Što smo mi trebali prisiliti Ukrajinu da položi oružje, dopustiti Rusima da ih pregaze? I takvu osobu biste vi pozvali da vam raspravlja o budućnosti Ukrajine i pobjedi. Njemu nije mjesto na tom skupu. Dobro je predsjednik Zelenski dogovorio s gospodinom premijerom da gospodin Milanović ne bude danas na summitu u Dubrovniku jer mu ondje nije mjesto”, nastavio je.

Beljak se ubacio, rekavši da je njemu to strašno. “Plenković i njegovi proxyji, kao što je gospodin Krstulović Opara, su preuzeli Vučićevu retoriku. ‘Tko je protiv mene – taj je ustaša’, a u Hrvatskoj imamo ‘Tko je protiv mene – taj je putinovac’. To su gluposti. Nitko u Hrvatskoj, uključujući Milanovića, nije za Putina. Nitko ne spori da je riječ o agresivnom ratu, ali što tu Hrvatska radi? Kakav je to rat?”, zapitao se.

