Zašto je uprava IGH na čelu s Paladinom zatajila prodaju vrijednih nekretnina kompanije?

Ako istraga postane pravomoćna to će biti jedno od ključnih pitanja za bivšeg ministra graditeljstva Ivana Paladinu i njegove suradnike iz vremena dok su bili na čelu IGH.

Na Županijskom sudu u Zagrebu za N1 je i službeno potvrđeno da je protiv bivšeg ministra graditeljstva (IGH) Ivana Paladine, te dvojice poduzetnika koji su zajedno s njim svojevremeno bili u upravi Instituta građevinarstva Hrvatske, Olivera Kumrića i Tomislava Đurića, otvorena istraga zbog sumnji u zlouporabu položaja i ovlasti.

Kako smo jučer prvi javili, ova istraga otvorena je na zahtjev samog IGH koji smatra da je oštećen za oko 250 tisuća eura.

Zašto je otvorena istraga?

Naime, tih gotovo 250 tisuća eura IGH nije dobio jer je Paladina, dok je bio predsjednik Uprave, u svibnju 2017. zajedno sa svojim prvim suradnicima, donio odluku o prodaji poslovnih prostora instituta u Ulici Petra Grgeca 4 u Zagrebu, navodno ispod cijene, piše u rješenju o provođenju istrage. U istom se dokumentu navodi da su ih prodali za nešto manje od 128 tisuća eura iako je ranijom procjenom njihova vrijednost iznosila oko 374 tisuće eura.

Zato IGH smatra da je Paladinina uprava oštetila kompaniju. Evo kako su to objasnili u prijavi na osnovu koje je sud otvorio ovu istragu. Napomenimo, istraga nije pravomoćna jer se Paladina i suosumnjičeni imaju pravo žaliti.

Prodaja zatajena Nadzornom odboru?

IGH je u prijavi naveo da je nadzorni odbor odobrio prodaju tri poslovna prostora u Ulici Petra Grgeca 4, dok su Paladina i njegovi suradnici prodali njih još šest bez suglasnosti nadzornog odbora. Nekretnine je Erste factoring 2012. procijenio na 374 tisuće eura, no tu procjenu, navodi se u rješenju o provođenju istrage, Paladina, Kumrić i Đurić zatajili su članovima nadzornog odbora.

Inače, u nadzornom odbori bio je Sergej Gljadelkin, ruski investitor u Hrvatskoj, s kojim je Paladina surađivao. No, kasnije su im se odnosi poremetili.

Nanijeta milijunska šteta kompaniji

Osim toga, prema navodima rješenju o provođenju istrage, uprava nije navela da se prodaje devet poslovnih prostora, već je nadzorni odbor, kako se sumnja, znao samo za prodaju tri nekretnine.

Zbog toga IGH smatra da je Paladinina uprava oštetila tvrtku, iako joj je prema zakonu dužnost štititi interese kompanije koja je u tom trenutku bila u predstečajnoj nagodbi.

U rješenju o provođenju istrage navodi se da je novac od prodaje sjeo na račun vjerovnika Erste factoringa, dok IGH nije dobio ništa iako su, navode, mogli zaraditi barem 250 tisuća eura.

Pitanja za bivšeg predsjednika uprave

Zašto nije napravljena nova procjena nekretnina, pitanje je na koje će odgovore dati Paladina, Kumrić i Đurić, kao i svjedoci čije je ispitivanje predviđeno u slučaju da istraga bude pravomoćno otvorena. Osim toga, morat će se razjasniti zašto sa svim detaljima ove prodaje nije bio upoznat nadzorni odbor IGH.

Ivan Paladina je nakon što je postao ministar graditeljstva tvrdio kako su ga bivši suradnici iz IGH prijavili za više malverzacija, no do tada su sve prijave bile odbačene. Ni ovu državno odvjetništvo nije prihvatilo, no IGH je nastavio postupak te zatražio od suda otvaranje istrage. Iz drugog pokušaja to mu je i uspjelo.

