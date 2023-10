N1 doznaje: Sud otvorio istragu protiv bivšeg ministra Paladine

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

N1 doznaje da je na temelju prijave Instituta građevinarstva Hrvatske (JGH) sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu otvorio istragu protiv bivšeg ministra graditeljstva Ivana Paladine, koji je bio predsjednik uprave IGH. Istraga je pokrenuta i protiv dvojice bivših članova uprave Olivera Kumrića i Tomislava Đurića.

Rješenje o provođenju istrage još nije pravomoćno. Inače, do ovog postupka je došlo nakon što je IGH podnio kaznenu prijavu protiv Paladine i ostale dvojice. Poznato je od ranije da su se odnosi Paladine s ruskim poslovnim partnerom Sergejem Gljadelkinom u nadzornom odboru IGH u jednom trenutku potpuno narušili. Sam Paladina je, kada je postao ministar graditeljstva, potvrdio je protiv njega bilo podnijeto 14 kaznenih prijava, no niti jedna, objašnjavao je, nije rezultirala postupkom.

Sada je ipak, nepravomoćnim rješenjem suca istrage, pokrenut kazneni postupak u kojem se, kako doznajemo, sumnja da su Paladina, Kumrić i Đurić ošetili IGH za oko 250 tisuća eura.

Rakar: Paladina je pristao na Vladu samo zato da riješi osobni problem

Učinili su to jer su, kako se navodi u rješenju o otvaranju istrage, ispod cijene prodali nekretnine IGH u Ulici Petra Grgeca 4 u Zagrebu. Radilo se o nekretninama čija je vrijednost bila procijenjena još 2012., a kada su ih prodavali 2016. Paladina, Kumrić i Đurić nisu napravili novu procjenu.

Osim toga, navodi se među ostalim u rješenju o provođenju istrage, nisu o prodaji obavijestili Nadzorni odbor, niti su dobili njegovu suglasnost.

Inače, prvi zahtjev IGH da se protiv Paladine i ostalih pokrene kazneni postupak sudac istrage je odbio, no nakon žalbe IGH izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu vratilo je zahtjev na ponovno odlučivanje.

Sada je istraga ipak otvorena, no Paladina, Kumrić i Đurić imaju pravo na to rješenje uložiti žalbe. Tek ako istraga bude pravomoćno otvorena trojica osumnjičenih bivših članova uprave IGH bit će ispitani.

Za povezanost Ivana Paladine s ruskim investitorima doznalo se nakon što je on imenovan za ministra u Vladi Andreja Plenkovića. Preko tih poslovnih partnera bio je povezan i s projektom Kupari iz kojeg je u jednom trenutku poželio izaći. No, to mu nije uspjelo ni uz pomoć suda – u svibnju ove godine pravomoćno je izgubio spor s novim investitorima. Prije nekoliko dana podnio je Vrhovnom sudu RH prijedlog za dopuštanje revizije tog slučaja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.