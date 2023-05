Zašto Pupovac šuti na optužbe iz Srbije?

Podijeli :

Gost u Novom danu bio je povjesničar Hrvoje Klasić u kojem se osvrnuo na situaciju na Kosovu.

Podsjetimo, posljednjih dana veoma je napeta situacija na sjeveru Kosova, gdje mnogi pripadnici većinske srpske zajednice u četiri grada ne priznaju vlast Prištine i lojalni su Beogradu. Vojnici KFOR-a, naoružani štitovima i palicama, prvo su pokušali razdvojiti dvije suprotstavljene strane prije nego što su počeli rastjerivati masu, a demonstranti su odgovorili bacanjem kamenja i molotovljevih koktela na vojnike. AFP je prenio da je ozlijeđeno i više od 50 Srba, od kojih dvoje teže, a ranjeno je i više pripadnika KFOR-a.

UŽIVO Na Kosovu zapaljena srpska zastava, KFOR napravio kordon ispred općine u Zvečanu AP: Pokušaj Srbije da pošalje trupe na Kosovo znači sukob s NATO-om

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na nove eskalacije na Kosovu. “Iako smo mjesecima govorili da Kurti ima samo jednu želju, da izazove sukobe na Kosovu, da se prolijeva krv, malo tko je vjerovao. U posljednja tri dana i ćorav je mogao vidjeti što se događa i koja je Kurtijeva želja. On pilatovski pere ruke, pravi se da to nema veze s njim”, rekao je Vučić.

Podsjetimo i na to da je Vučić ranije optužio Zagreb i hrvatske medije da aktivno ruše vlast u Srbiji.

Klasić je rekao kako se Aleksandru Vučiću vlast trese kao što se nikad nije tresla. “Ovo što se trenutno događa na Kosovu njemu je došlo kao naručeno. Sad ima vanjskog neprijatelja, situaciju na Kosovu da makne pozornost s onoga što se događa na ulicama Beograda, a to je da tisuće iz tjedna u tjedan protestiraju protiv njega”, kaže Klasić.

“Srbija se sve više i već dugo ponaša kao Rusija na Balkanu”

Dodaje da je situacija u Srbiji katastrofalna. “Ako izuzmemo ove koji preotestiraju, a bojim se da su oni u manjini, Srbija se sve više i već dugo ponaša kao Rusija na Balkanu. To vidimo iz podrške Putinu i Rusiji i nekim drugim trendovima u Srbiji. To je društvo bez slobode medija, društvo bez slobode u kojoj je Aleksandar Vučić sve preuzeo”, kaže Klasić.

Vučić uputio apel međunarodnoj zajednici zbog Kosova: “Urazumite svoje čedo!” “Ušli smo u novu fazu u Srbiji, karte na koje Vučić inače igra više ne pale”

Dodaje da što se tiče Kosova da je situacija vrlo zanimljiva. “S jedne strane imamo ljude, Srbe, koji ne žele sudjelovati u institucijama, izađu iz njih, a onda se provedu izbori i sad se to ne prihvaća. Mislim da generalno Srbi i Srbija trebaju postupati prema Kosovu bitno drugačije, a ne se odnositi kao da se ništa nije događalo u posljednjih 20 godina, kao da je na Kosovu namjenjeno sve samo protjerivanju Srba”, kaže Klasić i podsjeća da je situacija na Kosovu ovakva posljednjih stotinu godina i da je u tom vremenu bilo na Kosovu i zločina Srba nad Albancima i Albanaca nad Srbima.

“Hrvatskoj sigurno nije u interesu nestabilna Srbija niti novi rat na Kosovu”, rekao je Klasić i dodaje da je to potrebnije Aleksandru Vučiću nego ikom drugom.

Na pitanje koliko je velik utjecaj Aleksandra Vučića i srpske politike na srpske stranke u Hrvatskoj i Milorada Pupovca.

“Mislim da srpske političke stranke u Hrvatskoj puno veći utjecaj ima Andrej Plenković nego Aleksandar Vučić. Nije mi drago da Plenković ima toliki utjecaj, ali mi je s druge strane drago da su srpski političari u Hrvatskoj svoje probleme odlučili rješavati u Zagrebu, a ne u Beogradu”, rekao je Klasić.

Rekao je kako smatra da Aleksandar Vučić gubi utjecaj na sve srpske političare u regiji. “Dodik se brine za vlastitu poziciju, ni ovaj (Jakov Milatović), u Crnoj Gori, kojeg smo unaprijed proglasili Vučićevim i čovjekom SPC-a nije baš takav i nije poslušnik Aleksandra Vučića. Vučiću baš ništa ne ide od ruke, bar ne onako kako je on to planirao. Kosovo je izgubio, što god on mislio a bojim se da u Srbiji i Crnoj Gori, a pogotovo u Hrvatskoj nema utjecaj kojeg bi on volio da ima”, rekao je Klasić.

