Podijeli :

N1

"Učinio je sve ono što je u tradicionalnom shvaćanju politike bitno, a ništa od onoga što je bitno za njegovu alternativnu političku poziciju". Tim riječima je politički analitičar Žarko Puhovski za N1 opisao dvije godine vladanja zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“On je učvrstio svoju poziciju kao gradonačelnik, namjestio svoje ljude u značajnom dijelu funkcionalno bitnih elemenata, odnosno sastavnica sustava i on je postigao visoku nacionalnu vidljivost”, rekao nam je Žarko Puhovki i naglasio kako u tome ničega alternativnog nema.

Kaže da Tomašević nije dovodio ljude na drugačiji način nego što je to činio Milan Bandić i ističe da je “u niz navrata je dovodio nesposobnije ljude od onih što je dovodio Bandić”.

“Puno zuji, malo meda daje”: Dvije godine Tomislava Tomaševića na čelu Zagreba Tomašević najavio zaokret u vezi s gospodarenjem otpadom

S druge strane kad se gleda širi kontekst, on i dalje, on kao novi političar, ali i ovi oko njega u pokretu/stranci Možemo!, se nisu uspjeli pojaviti kao značajan nacionalni čimbenik.

“Oni i dalje postoje u Hrvatskoj punktualno, na tri ili četiri mjesta. Oni imaju s jedne strane arhistaljinistički konstrukt partije sa kadrovskim stažem itd., a s druge strane pokazuju potpuni prijezir, prema onome što bi Lukač nazvao organizacijskim elementom, jer ne rade na tome da se prošire barem do te mjere da u svakoj županiji imaju nekoga”, kaže Puhovski.

Objašnjava da se vjerojatno radi o sasvim konkretnom slučaju u kojem je mali broj ljudi “došao do ruba svojih kapaciteta, održavajući se u Zagrebu i nisu uspjeli postići ni jedan od ta dva koraka, jedan kvalitativni ka alternativnom političkom ponašanju, a drugi kvantitativni prema proširenju na nacionalnoj razini”.

“Nacionalna politika Možemo! spala je na herojsko funkcioniranje Sandre Benčić”

Komentirao je i nedostatak transparentnosti kako u Zagrebu, gdje obnašaju vlast, tako i u stranci/pokretu Možemo!.

U godinu dana Tomislav Tomašević ujedinio oporbu: “Ne rješava probleme građana” Uprava bolnice Sveti Duh: “Ravnateljici je Tomašević iskazao puno povjerenje”

“Oni su sebe udribrali u opsadno stanje. Oni su se našli u situaciji da su hametice potukli svu konkurenciju, i nakon toga se ponašaju kao da su pobjedili sa 50.01 posto. Ne pokazuju širinu, spram mladih ljudi, ne pokazuju spremnost na alternativne političke poteze, i u tom pogledu njihova čitava nacionalna politika spala je na zbilja herojsko funkcioniranje Sandre Benčić“, kaže Puhovski.

Naglašava da se ne može se s “herojskim funkcioniranjem” održavati svakidašnji pogon.

“Stranka mora, politički svaki dan proizvoditi stavove. Oni su s jedne strane trebali dosta vremena da se i dalje tek djelomice izvuku ispod zloćudne sjenke Zorana Milanovića, i sad su to, za razliku od Peđe Grbina ipak uspjeli, međutim na tome su izgubili puno energije, a zapravo, nacionalnu političku strategiju za Hrvatsku ni u naznakama nisu dali u javnost”, kaže Puhovski.

“Glupe greške”

“Onda se događaju ovakve glupe greške tipa ponašanje s ravnateljicom Svetog Duha, tipa izbor jedne dokazano nesposobne osobe da vodi kulturu u Zagrebu, tipa skandala s reklamiranjem Alžira na zagrebačkim fontanama, dakle to su stvari koje si, naprosto, jedna organizacija kojoj je stalo do koliko toliko lijevog i liberalnog koncepta, ne smije dopuštati. Da ne govorim da je stvar počela s time da su oni imali listu na gradskim izborima bez ijedne osobe srpske nacionalnosti, odnosno koja se deklarira kao osoba srpske nacionalnosti. A to nije naprosto u Hrvatskoj lijevo liberalna pozicija. I to nije sigurno iz nekakve loše namjere, nego naprosto zbog toga što im teško ide razmišljati u političkom kontekstu”, kaže Puhovski.

Šef Uprave Holdinga otkrio koliko su uštedjeli otpuštanjem 749 radnika Petek: Tomašević s privatnikom potpisao više ugovora nego Bandić u 10 godina

Smatra da se Možemo! nije dokazao ni u drugim sredinama gdje su određeni politički čimbenik.

“U Puli se nisu istaknuli, u Dubrovniku su na rubu, a imaju i Pazin. A izbori su za godinu dana. Ja zaista ne znam kako će oni na ramenima Sandre Benčić imati ozbiljan rezultat na izborima. Tomašević pazi da se ne zamjeri Vladi više nego što je minimalno nužno, što je logično za gradonačelnika i tu mu ne treba zamjerati, iako je možda mogao biti malo odlučniji, ali to se može razumjeti, ali nema nikoga osim Sandre Benčić koja nešto predstavlja. U međuvremenu su uništili Novu ljevicu, i sad imamo situaciju u kojoj su oni stranka/pokret s najrigidnijim staljinističkim stranačkim pravilima kakve je Komunistička partija Jugoslavije napustila na VI. kongresu 1952. godine”, kaže Puhovski.

Petek o sporu s Pripuzovom tvrtkom: Kao da me pogodio kamion CIOS-a Oporba kritizirala ravnateljicu Svetog Duha. Tomašević stao u njenu obranu

Kaže da se pokazalo nešto, što ponavlja desetljećima, a to je da je politika strašno težak posao.

“To što se puno bedaka kreće u političkoj kasti je rezultat velikih brojeva. Ali politika u smislu koncepcije, u smislu postavljanja problema u smislu traženja odgovora na realne probleme je strašno teško, pogotovo u uvjetima, u kojima svjetonazorska pozicija njima nije unaprijed zadana kao socijaldemokratska, kršćanskodemokratska itd., nego bi i svoju poziciju na neki način morali uređivati”, smatra Puhovski.

“Ponavljam, mislim da su uspjeli u svemu što im nije trebalo biti bitno i u ničemu što im je trebalo biti bitno. Oni su čvrsto na vlasti, oni imaju ostatke SDP-a koji im drže ljestve i to će ostati neupitno. Oni i dalje imaju šasnu dobiti naredne izbore naprosto zbog animoziteta HDZ-a u Zagrebu, ali ja ne vidim da su oni doista pokrenuli stvari”, zaključio je za kraj Žarko Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.