Raukar Gamulin: Mile Kekin je žrtveno janje

"Ovo je sustav gdje se pomaže najboljima. Slično je i u sportu gdje puno više novaca u igri, ali nitko za to ne pita. Kekin ima zakonsko pravo na doprinose države, ali on se mora zapitati je li to moralno'" rekao je Krešimir Partl državni tajnik ministarstva kulture i medija.

Koliko od 1388 umjetnika kojima država plaća mirovinsko i zdravstveno zarađuje više od financijskog cenzusa?

Državni tajnik ministarstva kulture i medija Krešimir Partl kazao je za HRT, kako je 2015. godine ukinuta financijska revizija umjetnika kojima država plaća mirovinsko i zdravstveno što znači da jednom kada se uđe u sustav doprinosa imate samo umjetničku reviziju svakih 5 godina.

Mnoge zemlje s istim sustavom

“Dok je na snazi ovaj pravilnik i dok je Zakon ovakav Mile Kekin ima zakonsko pravo da mu se plaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje“, kazao je.

Na pitanje zašto država umjetnicima plaća doprinose Partl je naglasio kako ovakve sustave imaju mnoge zemlje.

“Samostalni umjetnici imaju projektne poslove. Oni nisu zaposleni od 8-16, ne primaju plaću svakog 5. u mjesecu, nego svojim radom zarađuju svoju plaću i kada imaju angažman i kada ga nemaju. Ovaj sustav je zamišljen da im se kroz taj način pomogne kako bi ostvarili prava na mirovinu“, rekao je.

Dodaje da kada se govori o 1388 umjetnika stvorila se priča tko koliko zarađuje. Naglašava da mu je drago da ima umjetnika koji mogu dobro zaraditi, ali od navedene brojke malo je umjetnika koji zarađuju preko cenzusa pa tako ta mjera uvelike pomaže umjetnicima, prenosi HRT.

“Mile Kekin je žrtveno janje”

Saborska zastupnica Možemo, Urša Raukar Gamulin kazala je kako Mile Kekin nije najslabija karika stranke.

“On je 30 godina na rock sceni, on je svojim talentom i kreativnošću napravio uspjeh koji mu nitko nije poklonio niti mu ga je kupio. On svojim talentom hrani ljude koji su s njim na sceni”, naglasila je.

Ističe da kada se govori o gornjem cenzusu od 21 tisuću eura bruto zarade glede prava na status da im država plaća doprinose, onda je to socijalna pomoć. “Samostalne umjetnike bi trebalo poštivati jer oni za razliku od drugih nemaju sva prava koja zaposleni imaju, imaju pravo na bolovanje tek nakon 43 dana bolesti. Oni plaćaju poreze i oni doprinose državi ne samo kulturnim stvaralaštvom, već i identitetu države”, naglasila je.

Raukar smatra kako je Mile Kekin postao žrtveno janje te smatra kako on ima pravo na doprinose stoga što oni nisu samo socijalno pravo već i priznanje za nečiji rad.

“Umjetnost i kultura su identitet jednog naroda”

Predsjednik upravnog odbora Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika Hrvoje Kovačević kazao je da koliko god Mile Kekin zaradio godišnje, on je u proračun donio nekoliko puta više plaćajući porez nego što je dobio od doprinosa.

“Umjetnost i kultura su identitet jednog naroda”, naglasio je.

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika nema uvid u zarade svojih članova. “Dok je postojala financijska revizija princip je bio da vam nadležna uprava da potvrdu kolika vam je zarada i to ste priložili stručnoj službi. Povjerenstvo za prijem novih članova se nije bavilo time”, rekao je.

“Ne smije biti hajke na umjetnike”

Partl je ponovio kako je bitno da se ne stvori hajka na umjetnike stoga što to ne bi bilo u redu.

“Ovo je sustav gdje se pomaže najboljima. Slično je i u sportu gdje puno više novaca u igri, ali nitko za to ne pita. Kekin ima zakonsko pravo na doprinose države, ali on se mora zapitati je li to moralno'” rekao je.

Naglasio je kako je intencija za budućnost da Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika brine o svim samostalnim umjetnicima, a ne samo o onima kojima se plaćaju doprinosi. Raukar smatra kako se Zakon mora mijenjati u suradnji sa zajednicom umjetnika, strukom, a ne samo od strane Ministarstva

“Umjetnici moraju biti siromašni”

‘Što se tiče cenzusa u Hrvatskoj određeno je da umjetnici moraju biti siromašni. Ne znam zašto je to tako. Honorari slobodnih umjetnika nisu sigurna stvar oni ovise o kvaliteti umjetnika’, kazala je. Dodaje da ono što se dogodilo glede privođenja Mile Kekina pred brojnim kamerama će sigurno utjecati na njegov posao.

Kovačević naglašava kako minimalnog cenzusa ne bi trebalo biti.

Partl je istaknuo kako Ministarstvo kulture nije pokrenulo hajku na Milu Kekina. “Cijela priča o doprinosima je krenula u medijima”, rekao je.

