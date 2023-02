Zastupnici protiv novog zakona: “Ovo je zakon iznimki i velike obmane HDZ-a”

Podijeli :

N1, Ilustracija

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić ocijenila je u utorak u Dubrovniku da je HDZ u vezi s Prijedlogom zakona o pomorskom dobru popustio pod pritiskom dijela hotelskog sektora i investitora koji godinama traže da im se omogući zatvaranje plaža samo za njihove goste.

Benčić je rekla na konferenciji za novinare u Dubrovniku, održanoj uoči javne tribine „Nije dobro za pomorsko dobro”, kako se to pokušava kamuflirati kako se ne bi jasno vidjelo u Prijedlogu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Istaknula je da je taj prijedlog potvrdio sve sumnje kako je namjera Vlade HDZ-a monetizacija i ‘de facto’ privatizacija prirodnih obalnih resursa, poglavito pomorskog dobra.

„Građani koji žive uz more više neće moći koristiti pomorsko dobro na način koji im je potreban za život, ne samo u pristupu plažama, već i u pitanjima komunalnih vezova ili sportskih luka”, istaknula je Benčić.

“Zakon o pomorskom dobru je katastrofa, treba ga zakopati i zaliti betonom” FOTO Prosvjed na Markovom trgu: “Banke mogu postati vlasnici pomorskog dobra”

Upozorila je kako će se, prema gospodarskoj valorizaciji, uređene plaže moći isključivo davati u koncesiju, čime bi se “Bandićev adventski model preslikao na cijelu obalu”.

„Za koncesije će moći konkurirati tek nekoliko velikih ‘igrača’, a potom će ih kao leno dodjeljivati lokalnim poduzetnicima po tko zna kojoj cijeni”, istaknula je i upozorila kako taj prijedlog zakona predviđa da se plaže, ako su ispred hotela ili turističkih naselja, mogu proglasiti funkcionalnom cjelinom.

„To je izmišljen i pravno upitan koncept. ‘De facto’ se pomorsko dobro spaja s privatnim vlasništvom”, rekla je Benčić.

Saborska zastupnica stranke Možemo! Urša Raukar-Gamulin rekla je kako Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o prostornom uređenju povezuje mogućnost gradnje u obalnom pojasu.

„Omogućena je gradnja objekata palijativne skrbi izvan građevinskog područja i izvan prostornih planova. Nije teško zamisliti da to za godinu ili dvije postane hotel ili apartmani za prodaju. Usuđujem se reći da je to možda bila cijena Schengena. To ne znamo, ali je vrlo sumnjivo”, izjavila je Raukar-Gamulin.

Županijski vijećnik stranke Srđ je Grad Marko Giljača istaknuo je da su građani očekivali zakon koji će uvesti jasan red u gospodarenju pomorskim dobrom kako bi se pronašla prava mjera između potreba građana i svih koji uživaju u prirodnim resursima.

„Ovo je zakon iznimki i velike obmane HDZ-a. Mogli su pošteno reći da žele monetizirati obalu. Zakon će pokrenuti ubrzano gospodarsko izrabljivanje obale kao podloge za nove manipulacije i klijentelističke prakse”, ocijenio je Giljača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.