Arsen Mujagić iz inicijative "Javno je dobro" gostovao je na Dnevniku N1 gdje je komentirao prosvjed na Markovu trgu povodom donošenja novog zakona o pomorskom dobru.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je prosvjed politički motiviran, no Mujagić odbacuje takve tvrdnje.

“Nisam član nikakve političke stranke, to je totalno promašena izjava. Prosvjed je organizirala Inicijativa, a ne neka politička stranka, neke stranke su se pridružile, ali mi nemamo veze s tim”, rekao je.

“Predmet nije politički, nego je predmet zakon, koji nije smeće niti loš, nego je on katastrofalan i treba zakopati negdje duboko i zaliti s tri metra betona i zaboraviti da je ta verzija ikad postojala”, dodao je.

“Ministar ne brani zakon argumentima nego da su naše primjedbe nebuloze, a nisu. Zakon na velika vrata omogućava privatizaciju pomorskog dobra, i to ne samo na plažama nego i u lučkim upravama. Iako ministar govori da intencija nije ograđivanje, to nije bitno jer pomorsko dobro se može privatizirati i bez ograđivanja, a to ovaj zakon dopušta”, rekao je Mujagić.

“Ministar spominje 18 ograđenih plaža po sadašnjem zakonu, što nije točno, one nisu u skladu sa zakonom jer on to ne predviđa. No ovim zakonom se plaže posebno tretiraju i uvode se podjele na tri kategorije, plaža hotela, kampa i turističkog naselja. Zašto se sada to uvodi? Po sadašnjem zakonu imamo hotelske plaže, kako to? Kada uvodite ovu promjenu možete tek zamisliti koliko ćemo tek imati hotelskih plaža”, objašnjava Mujagić.

Tvrdi da nije problem samo nered koji spominje ministar jer je isto ministarstvo odgovorno za isti nered. “Svaku koncesiju ministarstvo može poništiti”, rekao je.

“Naravno da na te hotelske plaže neće svi imati pristup. Ako zakon uvodi kategoriju plaža hotela, valjda postoji nekakva namjera za to, da ne postoji ne bi se uvodila. Logično je da će svaki hotel to tražiti. Čemu onda to uvođenje?”, pita se.

“Ako sada kada u zakonu nemamo tu odredbu, a imamo hotelske plaže pa možete misliti što će tek biti kad se to uvede u zakon”, smatra Mujagić.

Dodaje da je najveća opasnost i u županijskim lučkim upravama jer se zakonom legalizira njihovo nezakonito postupanje. “Osnivač, a to su skupštine trebale bi imenovati upravna vijeća, a njih imenuje župan i uzurpira upravljačka prava osnivaču. Župan bez ikakvih kriterija postavlja svoje ljude i oni biraju svoga ravnatelja”, upozorio je.

“Mi razmatramo i mogućnost referenduma i ustavne tužbe”, dodao je na upit o daljnjim koracima.

