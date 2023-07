Završni račun za Pelješki most nije gotov! Konačna cijena bit će veća

Podijeli :

Matko Begovic/PIXSELL

Cijena izgradnje Pelješkog mosta i pristupnih cesta u konačnici će biti veća između 10 i 12 posto u odnosu na potpisane ugovore, što znači da će za građevinski dio projekta biti isplaćeno dodatnih oko 40 milijuna eura, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Prema podacima Hrvatskih cesta, izvođačima radova na Pelješcu do sada je plaćeno 436,8 milijuna eura. U tom iznosu je i 22,5 milijuna eura dodatnih troškova, odnosno razlike u cijeni u odnosu na prvotne ugovore o građenju.

Hrvatske ceste potpisale su ugovore o građenju s tri kompanije – kineskom tvrtkom China road and bridge corporation, austrijskom tvrtkom Strabag i grčkom kompanijom AVAX. Kinezi su gradili most, Austrijanci cestu od Duboke do Sparagovića, a Grci od Sparagovića do čvora Doli, uključujući i stonsku obilaznicu.

Vrijednost ugovora za most bila je 2,08 milijardi kuna bez PDV-a, za dionicu ceste Duboka – Sparagovići 478,3 milijuna kuna, a za dionicu Sparagovići – Doli 511,5 milijuna kuna.

Izgradnja mosta i pristupnih cesta trajala je gotovo četiri godine. U tom razdoblju došlo je do enormnog poskupljenja građevinskog materijala i radne snage, svijet je poharala pandemija koronavirusa, a započeo je i rat u Ukrajini. Sve je to izvođačima prouzročilo veliki porast troškova koji se nisu mogli predvidjeti prilikom predaje ponuda.

Predstavnici Hrvatskih cesta već godinu dana s tri kompanije pregovaraju o prihvaćanju opravdanih troškova i do sada su dogovor postigli samo s grčkim AVAX-om, kojem je ukupno plaćeno 79,9 milijuna eura. Grčka kompanije više nema financijskih potraživanja. Na ime razlike u cijeni plaćeno im je dodatnih 8,3 milijuna eura.

Strabag je osim ugovora za pristupnu cestu potpisao i dodatni ugovor za izgradnju čvora Brijesta vrijedan 47,7 milijuna kuna. Do sada im je plaćeno 73,7 milijuna eura u što je uključeno i 8,2 milijuna dodatnih troškova. No, pregovori oko ukupnog iznosa razlike u cijeni još uvijek nisu završeni.

Kineskoj kompaniji je za izgradnju Pelješkog mosta do sada plaćeno 283,1 milijuna eura, u što je uključeno i 5,9 milijuna eura razlike u cijeni. Nezadovoljna tijekom razgovora s o iznosu dodatnih troškova kineska kompanija je pokrenula arbitražne postupke pred Vijećem za rješavanje sporova. Kako pojašnjavaju u HC-u, ovdje nije riječ o postupku pred arbitražnim sudom, već se postupak provodi u okviru ugovora o građenju, piše novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec.

