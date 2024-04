Zbog pitanja o pobačaju na N1 zaiskrilo među mostovcima, a evo kako je to zapravo izgledalo

Podijeli :

Zbog pitanja o pobačaju zaiskrilo je ovih dana u Mostu. Na odgovor Marije Selak Raspudić u debati na N1 da je pobačaj temeljno pravo i odluka žene, reagirao je prvo Marin Miletić nakon što su mu pratitelji postavljali pitanja o tome na Facebooku, ustvrdivši da je Most za život, a onda je za Novi list komentar ponovno dala Selak Raspudić ustvrdivši da je to bilo "vrlo nespretno formulirano blic pitanje". Podsjećamo vas kako je sve zapravo izgledalo.

Ideološke teme nerijetko unose razdor, a sad se to dogodilo i unutar jedne stranke. Tema o pobačaju rezultirala je malim obračunom Marina Miletića i Marije Selak Raspudić.

U debati o ljudskim pravima i društvenim pitanjima koju je na N1 televiziji vodila Nina Kljenak, a koja je trajala više od sat vremena, sudjelovale su HDZ-ova Nina Obuljen Koržinek, Biljana Gaća (Rijeke pravde), Morena Lekan (Možemo!), Branka Lozo (Domovinski pokret) i Marija Selak Raspudić (Most).

Uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela, Zakon o medicinskom postupku prekida trudnoće iz vremena Jugoslavije koji je još na snazi, odnos prema crkvi i vjeronauku u školama, uvođenje građanskog odgoja kao zasebnog predmeta, samo su neke od tema o kojima su kandidatkinje na parlamentarnim izborima imale priliku raspravljati. Na samom kraju debate, posljednjih pet minuta postavljena su im šest blic pitanja na koja su trebale odgovoriti kratko – s da ili ne.

Ono oko kojeg se sad podigla prašina, glasilo je: “Smatrate li da je pobačaj temeljno pravo i odluka žene?” Evo i isječka iz debate na koji su se i Miletić i Selak Raspudić referirali:

Sve su kandidatkinje odgovorile “da” osim Branke Lozo koja je rekla “ne”.

Na upite pratitelja na Facebooku o izjavi Marije Selak Raspudić, riječki mostovac nije krio da se ne slaže s njom. “Most je jasno za – život. Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo rekli da smo za život. Vrh stranke, Predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava. Ona nije član stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju. A narod će preferencijalnim glasovima pokazati što misli o svakom od nas”, poručio je mostovac. Novi list je odmah kontaktirao Selak Raspudić.

Ona je, pak, poručila da je njezino stajalište o kompleksnoj temi pobačaja poznato otkad je ušla u javni prostor. “U toj debati na koju se kolega referira, postavljeno mi je jedno vrlo nespretno formulirano blic pitanje, na koje smo mogli odgovoriti samo s da ili ne. Sjećam se da se spominjalo i to je li pobačaj odluka žene, a moj je stav da jest. Biološka je to činjenica s obzirom na to da je dijete ovisno o majci, ali jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi. Društvo mora stvoriti sve preduvjete kako do pobačaja ne bi dolazilo i nadam se da ćemo dugoročno pobačaj nadići kao takav”, rekla je za Novi list zastupnica Mosta.

Pitanje je komentirala i naša Nina Kljenak koja se na X-u zapitala može li pitanje biti jasnije:

Pitanje o prekidu trudnoce u predizbornoj debati na temu ljudskih prava na @N1Hrvatska glasilo je: Smatrate li da je pobačaj temeljno pravo i odluka žene? Ne znam moze li biti konkretnije i jasnije. — NinaKljenak (@NinaKljenak) April 12, 2024

Cijelu debatu u tekstualnom obliku pronađite ovdje ili je pogledajte u videu:

