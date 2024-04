Bauk: Mi ćemo dobiti više mandata, oni će ih dobiti manje. I to je to

Podijeli :

SDP-ov Arsen Bauk bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s Igorom Bobićem razgovarao o nadolazećim parlamentarnim izborima.

“U prvoj izbornoj jedinici su što se mene tiče glasači, svaki od 14 naših kandidata je dobar izbor. Mi ćemo dobiti više mandata, HDZ će ih dobiti manje. I to je to. O izbornom pobjedniku odlučit će 12 neodlučnih, 30 do 31 posto nacionalnog rejtinga HDZ-u nije dovoljno za pobjedu. 30 do 31 posto nije dovoljno za bilo kakvu kombinaciju, oni još moraju narasti da bi bili optimistični. Bit će gusto. Što se tiče opcija na raspolaganju, davno smo rekli koje su tri točke na kojima možemo pronaći zajednički jezik. To su borba za standard građana, borba protiv korupcije i jednakost svih pred zakonom”, rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

Kazao je da SDP izlazi na izbore da dobije što više glasova, a kako će se trebati raditi kombinacije, to je tema za poslije izbora.

“Kampanja traje još 3 i pol dana, u njoj govorimo što ćemo mi raditi. Zalagat ćemo se za još stroži nadzor nasilja nad ženama. Prvi krug razgovora je sa strankama s kojima smo organizirali prosvjed na Markovom trgu, nakon toga idu nacionalne manjine, a onda se ostavlja široka mogućnost dodatnih razgovora s dijelom političkog spektra koji je ovog trena na dugačkom štapu”, zaključio je.

