Zbog puknuća cijevi, bez vode ostali dijelovi Splita, Kaštel Starog, Solina i Podstrane

Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija

Zbog popravka puknuća vodoopskrbnog cjevovoda u ponedjeljak je prekinuta vodoopskrba u dijelovima Splita, Kaštel Starog, Solina i Podstrane, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije (VIK) u Splitu.

Očekuje se da će popravka cijevi u Drniškoj ulici u Splitu biti završena do 13 sati, u Kaštel Starom i Solinu do 15 sati, a u Podstrani do 17 sati, kažu iz VIK-a.

Potrošače su pozvali da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora.

Također su pozvali da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže.

Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, radovi se odgađaju za sljedeći meteorološki povoljan dan, poručili su iz Vodovoda i kanalizacije u Splitu.

