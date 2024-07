Zdravko Marić otkrio vraća li se u politiku: “Nisam donio pogrešnu odluku…”

Podijeli :

Zdravko Marić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV, Sabinom Tandarom Knezović otkrio je vraća li se u politiku.

Aktualni predsjednik Zoran Milanović, otišao je iz politike pa se vratio i sada lovi drugi mandat na Pantovčaku.

A Zdravko Marić, bivši potpredsjednik Vlade i ministar finacija bio je gost Dnevnika Nove TV te otkrio vraća li se u politiku.

“Otišao sam ne da bih se vratio. Tako da u ovom trenutku i u dogledno vrijeme ne razmišljam o tome. Smatram da nisam donio pogrešnu odluku jer uvijek stojim iza onog što odlučim. Volio sam to što sam radio i uživao u tome. No, kao što sam kazao na oproštajnoj konferenciji, ispunio sam svoje prioritete i ciljeve te krenuo u drugom smjeru”, kazao je Marić.

Kazao je kako više novaca ima u privatnom biznisu u odnosu na politiku.

“Sad sam poduzetnik. Bavim se poslovnim savjetovanjem. Ukoliko neka tvrtka kupuje drugu tvrtku, prodaja svojih udjela, pronalazak strateškog ili financijskog partnera… dosta lijep i lukrativan posao.”

Dodao je da sada bolje vidi neke anomalije kad je riječ o birokraciji ili parafiskalnim nametima.

“Zato sam se uvijek zalagao za rasterećenje – administrativno i financijsko.”

Iz Vlade stalno poručuju da živimo bolje

“Pokazatelji pokazuju da je tako. Mogu se složiti s time. Velika je razlika kada pogledamo godine unazad, ali naravno da svi očekujemo da živimo još bolje. Plaće su porasle, ali utjecalo je i povećanje primanja državnim službenicima. Povećanje standarda je ultimativni cilj svake vlasti.”

Kazao je da ga je, dok je bio na čelu ministarstva, uvijek smetalo što nije postojao nikakav alat za nagrađivanje ljudi, pogotovo onih koji jako dobro rade, ili penaliziranje onih koji su loši.

“Podržavam to što se ide na povećanje plaća ministara. Dugo godina, od onog razdvajanja te osnovice, 2011. godine, imamo zaista apsurdnu situaciju.”

Komentirao je i je li vrijeme za uvođenje poreza na nekretnine.

“Ja sam ga i predložio, bio je izglasan u Saboru, no povučen je na kraju. Proračunska pozicija sad je zadovoljavajuća i nama u tom smislu kao takav ne treba. Ali on bi mogao doprinijeti većoj pravednosti u raspodijeli poreznog tereta. Vidjet ćemo kakav će prijedlog doći. Tada smo predlagali neku laganu verziju. Vidjet ćemo hoće li ministar Primorac imati snage da ga uvede. Mislim da on radi jako dobro.

