Saborski zastupnik Hrvatske Demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović u Novom je danu komentirao amandmane na prijedlog državnog proračuna za 2023. godinu, ali i odluku Vlade o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU-a za vojnu pomoć Ukrajini (EUMAM) koju predsjednik Zoran Milanović, ali i dio oporbe nisu podržali nazvavši je neustavnom.

Hrvoje Zekanović predložio je zajedno sa zastupnicima HDZ-a i Frankom Vidovićem iz Socijaldemokrata amandman na proračun za 2023.

“Zajedno smo predložili amandman kao i prošli put u rebalansu. To je za naš kraj, ali ne samo za Šibensko-kninsku žapaniju, važan je projekt. To je strateški projekt, državna strategija, pa nije samo lokalna priča. Radi se o zračnoj luci koja bi trebala biti smještena na prostoru grada Drniša, do autoceste na sjajnom prometnom položaju, nazvat ću je srcem Dalmacije što bi trebala biti za 20, 30 godina”, rekao je i naglasio da ne vidi ništa sporno u međustranačkoj suradnji.

Na pitanje bi li podržao amandmane oporbe, rekao je: “Naravno, nije to problem, no sve ove godine od oporbe nisam vidio suvisle prijedloge, radi se o populizmu. Svi amandmani koje oporba predlaže, radi se o populizmu, prepisani su iz prijašnjih proračuna, imaju jadni problem da moraju micati te amandmane koji su već realizirani pa je bilo smiješnih situacija jer su kopirali od prošlog puta pa je već prijedlog postojao.”

Prokomentirao je i moguću obuku ukrajinskih vojnika te naglasio da apsolutno stoji uz odluku vladajućih:

“U potpunosti sam na strani vladajuće većine, zadovoljan sam inicijativom. Da se mene pitalo, s ovom inicijativom bih požurio i prije, moj glas većina ima. Izvrsna mi je tema jer je tema razotkrivanja, da vidimo konačnuo lijevu oporbu koja je bila nejasna i kvazidesnu suverenističku oporbu kojoj ne znam što joj se događa. Desnica mora biti čvrtsa, a oni su mlaki. Kao mali miševi su se povukli u rupe i slijepo slušaju Milanovića i što on govori s Pantovčaka. Nisam očekivao ovakvu reakciju desnih stranaka. Njihov stav o ovoj temi mi je neshvatiljiv. Milanović koji je inscenirao priču jer mu je dosadno, bio je predsjednik SDP-a, pa i neki SDP-ovci kažu da mu treba nabaviti saunu na Pantovčaku jer mu je dosadno.”

Smatra da je ova odluka samo kap u moru pomoći koju smo dosad s pravom pružili Ukrajini:

“To su gluposti. Donijeli smo deklaraciju u kojoj smo jasno osudili agresiju Rusije, dali smo 140 milijuna eura vojne pomoći. Rusija nas je stavila na popis neprijateljskih zemalja. Svima im je problem Milanović koji je zbog dosade doveo oporbu u nepriliku. Oni hitno moraju na Pantovčak na razgovor kako se izvući iz situacije, Milanović ih je nasamario. Ako ne glasaju za ovo, onda su rusofili. U suprotnom, neka budu frajeri i raskrste s Milanovićem i glasaju za ovaj suvisao prijedlog.”

O svađi oko ustavnosti odluke rekao je: “Ne mislim da je Ustav loš. No, dobar je kad imate normalnog stanara na Pantovčaku, a kad taj stanar nije normalan, onda je problem. Dobar je sustav samo neka bude opomena glasačima da se ovakve stvari ne događaju. On je iz pozicije predsjednika lider oporbe. Nažalost, s njim se ne može komunicirati i mi i imamo blokiranu državu.”

