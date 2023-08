Žgomba: Previsoke cijene utjecat će na povratak turista sljedeće godine

Podijeli :

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK bio je gost Dnevnika N1 televizije.

“Turistička godina se dijeli na tri dijela. Uobičajeno je da poslije polovice kolovoza brojke počnu padati. Godinama se vodila bitka da se decentralizira seozna iz srpnja i kolovoza na druge mjesece u godini, ali, naravno da nitko ne računa da će ista brojka ljudi biti u siječnju i kolovozu”, rekao je Boris Žgomba.

Navodi da vrijeme od 15.6. do 15.9. čini preko 60 posto turističkih dolazka.

“Vjerujem da možemo i bolje, u konačnici i ova turistička godina je u dijelu predsezone bila odlična. Sigurno ima prostora za napredak. Činjenica je da smo u u ovom trenutku bili dosta vršno popunjeni. Vjerujem da je puno više od milijun i 200 tisuća gostiju na našem prostoru. Neke su destinacije na granici pucanja, da lokalno stanovništvo počinje ne voljeti turiste, a to onda postaje dosta veliki problem za destinaciju”, kazao je.

Žgomba kaže da je Zakon o turizmu zamišljen izvrsno, ali kako kaže, između dobrog zakon i realizacije je još dug put.

“Mora se još dosta raditi do implementacije toga zakona. Ako je ideja zakona da se spusti sa državnog nivoa na lokalni nivo upravljanja destinacijom, onda se jasno postavlja odgovor tko to bolje zna nego oni koji žive na toj destinaciji. Smanjivanje rasta broja smještaja bit će nepopularna mjera. Puno će se stvari morati smanjiti da bi mogli prikazati život u destinaciji koja je održiva. Dubrovnik je pilot projekt. Mnogi bi mogli učiti na primjeru Dubrovnika”, rekao je pa je dodao: “Ova je sezona definitivno specifična. Mi smo na gotovo 15 milijuna gostiju. To je još na 2/3 onoga što planiramo. Ova godina je prva postpandemijska godina. Sad smo blizu 2019., to je još uvijek dobar rezultat. Možemo reći da je ova turistička godina dobra, ali ne možemo reći da je ona izvrsna”.

Žgomba kaže kako je uvijek bilo i još uvijek ima onih koji su živjeli na lovorikama prijašnjih uspjenšnih turističkih sezona, a nisu bili zaslužni za te rezultate.

“Neki su pokušali nepravedno zaraditi, to ih je kaznila jedina situacija – a to je tržište. Po mom sudu imamo i previsoke cijene u trgovačkim lancima, a to sve skupa čini važne elemente zadovoljstva gostiju, ali eventualno i njihovog povratka sljedeće godine. Vjerujem da će se problem osjetiti na idućoj godini, i oni koji su dizali cijene su napraviili štetu prvenstveno sebi”, zaključio je Žgomba.

