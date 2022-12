Zlatko Mateša odgovorio Englezima: “Njihov je problem što nemaju što slaviti”

Podijeli :

Na sinoćnjem dočeku u Zagrebu bio je i Zlatko Mateša, bivši premijer Hrvatske i vaterpolist, danas predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Gostujući u N1 Studiju uživo komentirao je doček, kao i dojmove sa svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru.

Na pitanje o dojmu dočeka Vatrenih, Mateša odgovara: “Izvrsno. Toliko pozitivne energije, toliko dragih ljudi, lijepih momenata. To može pobuditi samo sport.”

Kaže da donosi sreću našim reprezentativcima. “Ja sam bio na toj utakmici 1998. godine s Nizozemskom kao premijer. Očito mi je krenulo, i na ovoj sam bio. Kad trebaju igrat za broncu, mogu me zvati.”

Kad je riječ o organizaciji čitavog svjetskog prvenstva, Mateša ističe: “Što se tiče same organizacije, to je bilo stvarno savršeno. I tamo je Hrvatska na cijeni, da tako kažem, među Katarcima pogotovo. Bio sam sa Čeferinom, predsjednikom FIFA-e… Što se tiče same igre, mislim da je to bila možda čak i ponajbolja utakmica koju smo igrali na ovom prvenstvu.”

Komentirajući reprezentaciju, predsjednik HOO-a kaže: “Ono što mene najviše impresionira i veseli je što su oni stvarno ekipa.” Ističe da nije bitno koji igrač igra koliku minutažu, već zajedništvo koje dijele. “Tu je Dalić od njih stvarno napravio ekipu, vjerojatno i Luka Modrić. Očito je atmosfera u svačionici stvarno takva.”

Posebno naglašava zasluge našeg izbornika: “Postoji jedna kemija između igrača i izbornika. Meni uvijek imponira ta Dalićeva pristojnost i mirnoća. Mi živimo u zemlji gdje je pristojnost znak slabosti, ali ja volim taj način. Očito mu je to svlačionica prepoznala i odgovorila.”

Na pitanje o kontinuitetu reprezentacije, Mateša ističe da Hrvatska ima velik potencijal za osvajanje zlata jednog dana: “Ako gledate tko sve “čeka” u mlađoj reprezentaciji, to su već igrači poput Roka Šimića koji igraju u prestižnim europskim klubovima. Evo, Stanišić je igrao sad, on je iz Bayerna. Sučić nije igrao, ali je jedna od velikih nada hrvatskog nogometa. Igrači se razmijenjuju bez velike drame, a onda se zadržava taj timski duh.”

“Kad jedan L’equipe koji je pojam u sportskom novinarstvu stavi Livakovića, Gvardiola i Modrića u momčad ekipu svjetskog prvenstva, to je to! Livaković, Gvardiol, 20 godina, Luka koji je možda ponajbolji igrač uopće ikad na ovim prostorima, to je to. Već iz toga se vidi jedan mix talenata, znanja i svjetske kvalitete.”

Mateša je komentirao i čuđenje britanskog Daily maila na hrvatsko slavlje bronce: “Englezi imaju jednu dozu kolonijalne prepotentnosti. Oni ne razumiju što to znači za jednu zemlju od manje od četiri milijuna ljudi. Njihov je možda problem što nemaju što slaviti.”

“Svaki sedmi stanovnik zemaljske kugle je gledao našu utakmicu s Francuskom u finalu u Rusiji. To vi ne možete platit. Nema te PR agencije i medija… Samo što su reporteri spomenuli 50 puta hrvatsko ime, to vi ne možete ni na koji drugi način dobiti.”

Objasnio je i što će biti prioritet za HOO sljedeće godine: “Nama najveći problem proizlazi iz demografske slike. Nama je glavni cilj danas da što više tih mladih ljudi privučemo u sport. Da bismo to uspjeli, sport ne smije biti opterećenje za njihove roditelje.”

Naposljetku, kad je riječ o izgradnji nacionalnog stadiona, zaključuje da su građani zaslužili izgradnju takvog stadiona da mogu gledati sportske događaje na jedan “civiliziran način”, da ne kisnu, itd.

Doček brončanih Vatrenih u Hrvatskoj nastavit će se i danas, u rodnim gradovima pojedinih reprezentativaca, a sve o tome pratimo OVDJE.