Milanović: Za Hrvatsku bi financijski sve bilo isto i da su na mjestu premijera Zekanović ili Bulj

Podijeli :

N1

Predsjednik Zoran Milanović iz Petrijaneca je danas prozvao premijera Andreja Plenkovića zbog NSATU misije, a nije zaboravio uputiti kritike ni na račun glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea i njegovog prethodnika, zbog odnosa prema Ukrajini i, kako kaže predsjednik, političkih izjava koje daju.

“Za Hrvatsku bi financijski sve bilo isto i da su na mjestu premijera Hrvoje Zekanović ili Miro Bulj”, rekao je Milanović na početku pressice prozvavši predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Prozvao je i glavnog tajnika NATO-a rekavši kako on nije politički lider, nego glavni tajnik, te da su svakodnevne političke izjave koje glavni tajnici daju problem u koji se “NATO uvaljuje već godinama”.

“Nema od toga ništa”, kaže govoreći o mogućnosti odlaska hrvatskih vojnika u misiji u Ukrajini. “On (Andrej Plenković, op.a.) ne dopušta da Sabor donese odluke o drugim misijama, maltretira i Sabor i te ljude, obećava neko buduće glasanje kad te ljude valjda kupi, onim parama od Beroša”, kaže ponavljajući da je Plenković na čelu “kriminalne organizacije”.

Marija Selak Raspudić o mjernoj jedinici za domoljublje, Milanoviću, Kekin…

U misiju NSATU se prijavilo 26 država, kaže Milanović, ali doprinos trenutačno ne daje nitko. “Plenković ide tamo u Bruxelles i striže ušima, nikada mu ništa ne smeta, sve je OK što se otamo donese. Nikad nismo vidjeli neki nesporazum između njega i njegovih, ne znam što su mu, gospodari mu ne bi trebali biti. Kao galsko selo nemam drugog načina nego da stvari nazovem pravim imenom. Hrvatski vojnici čekaju da idu u Litvu, a mi slušamo o sto tisuća europskih vojnika u Ukrajini. To se neće dogoditi nikada, Hrvatska vojska tamo neće ići. Ja nikada nisam rekao da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, to je jedan predsjednički kandidat valjda greškom rekao pa ću to držati omaškom, a ne neistinom. U odluci Sabora stoji da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu i neće. Ali da će nek ići, to je sto posto. To je misija namijenjena vođenju rata”, kaže.

“Kako sadiš, tako ćeš i brati. Idi okolo i daji obećanja, hrvatska vojska će biti ovdje da brani hrvatsku ako to zatreba. HV ima svog vrhovnog zapovjednika, to sam ja, a ne ovaj koji ide po RS-u, Dragan Primorac i po opskurnim seminarima pred Dodikom govori da je rođeni Banjalučanin, dođe u Split pa je rođeni Splićanin, ti ljudi nisu normalni. Ali tu sam ja, znam što ljudi osjećaju, koliko razmišljaju o svemu. Tu neku imaginarnu banku okreću pet puta, ne mislim doslovno o novcu. Generacija koja vodi europsku politiku je sastavljena od ljudi niskog kalibra, to je najblaže što mogu reći”, kaže predsjednik.

“Ja sam bio premijer prije njega, nisam ulazio u konflikte u Bruxellesu, nisam glup. Ali postoji nacionalni interes, postoji nešto što nećemo. Ako me tri puta nešto pitaš, ulaziš mi u intimni prostor. Ostajemo ovdje, bit ćemo od pomoći članicama NATO-a, Ukrajina to nije. Ovim lopovlukom mi štetimo hrvatskoj vojsci koja je trebala biti u Poljskoj, Litvi i na Kosovu. On ne da ništa u Sabor dok ne korumpira neku dvotrećinsku većinu, što je nemoguće. Protiv toga je 70 posto hrvatskih ljudi.67 posto ljudi smatra da treba dati ostavku zbog slučaja Beroš, a 37 posto misli da je osobno sudjelovao. I takav tip će liječeći svoje briselske frustracije obećavajući neke aranžmane

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.