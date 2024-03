Milanović se narugao Plenkoviću zbog videa na TikToku: “Danas sam gledao ovu nesreću…”

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pedsjednik Republike Zoran Milanović u intervjuu za RTL govorit će o parlamentarnim izborima. Ostaje li i dalje kandidat za premijera, što građanima nudi u svom programu i što planira napraviti nakon izbora neke su od tema o kojima će govoriti.

Premijer Andrej Plenković prozvao je Milanovića budući da ne želi dati ostavku i nazvao ga kukavicom.

“Nakon dvadeset godina znam što sam. Preiskusan sam i prehladan u ovoj situaciji. Oni su smislili cijeli koncept kako da ovo mogu reći, a da zvuči nekome uvjerljivo. Nitko ne priječi AP-u da dođe ovdje i da razgovaramo. Ja sudjelujem u kampanji, ovaj naš razgovor će biti o tome. Pitali ste me jesam li kukavica. To neka odluče ljudi”, kazao je Milanović u intervjuu za RTL.

“HDZ je velika i opasna stranka”

Ovrnuo se na ranije debate s Plenkovićem. “On je bio devastiran. Potpuni neznalica, ali HDZ je velika i opasna stranka. Baš je opasna, što rade Hrvatskoj.”

Na pitanje kada će podnijeti ostavku, Milanović je odgovorio: “To znate. Nisam tak’ bedast. Pa da Jandroković preda Reineru? Taj koji preuzima dužnost, on će sam odrediti tko njega nasljeđuje. Što ako dam ostavku? Reiner ne može biti na listi. Hoće li propasti cijela lista? Znate što bi napravio? Dao bi mandat onome tko ima relativnu većinu u nadi da će to biti HDZ. Ja to neću napraviti, dat ću kao predsjednik mandat onome tko ima većinu.”

Ponovno se osvrnuo na to što je Treća republika koju zagovara. “To je stilski pojam, ali sadržaj čija forma je stvar dogovora. To je treća demokratska republika. To je oslobođanje institucija od terora i HDZ-ovog zuluma. Nisam napravio to kada sam bio premijer jer sam vjerovao u ljude. Tumačilo bi se tada kao revanšizam, bio sam neću reći naivan, ali vjerovao sam u ljudsku prirodu. Prva stvar je potjerati Turudića. Nisam to mogao gledati, sa mnom su šanse bolje.”

Na upit je li Plenkovićeva vlada naparavila išta dobro u dva mandata, odgovorio je: “Ništa.”

“Plenković zna da je Turudićev auto propucan prije mjesec dana”

Poručio je da neće prevariti birače, odnosno ako dođe u poziciju da postane premijer, da to odbije i ostane na Pantovčaku. “Ne, idem u težu poziciju, pozicija na Pantovčaku je komforna.”

Ponovno se osvrnuo na postavljanje Ivana Turudića na čelo DORH-a. “Imamo juriš Turudića i HDZ-ove klike na institucije, i ja ti kažem, ej, Andrej stani, ne mogu vjerovati da to radiš, a ti nazoveš osumnjičenika…”

Što se tiče propucavanja auta, ponovio je da se to dogodilo prije mjesec dana i da to zna jer je na čelu tajnih službi. “To Plenković zna”, tvrdi Milanović.

Na upit s kim će oformiti vladu nacionalnog spasa, Milanović je poručio da je to tema za razgovor nakon što se prebroje glasovi. “S Penavom nisam razgovarao o tome. Ista stvar s Mostom.”

Osvrnuo se i na Plenkovićev prvi video na TikToku. “Danas sam gledao ovu nesreću, gledao sam danas ovo što izvodi s loptom, u odijelu se obraća klincima, kaže mislimo da ćemo imat novi lanac komunikacije, pa kakav si imao dosad?!”

Na upit hoće li se on sam pridružiti TikToku, odgovorio je: “Možda neki prirodniji način.”

