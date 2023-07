Milanović ne dolazi na izvanrednu sjednicu: Što bih ja radio tamo?

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović poslao je zahtjev za izvanrednu sjednicu, koju je predsjednik Gordan Jandroković i zakazao za 21., 22. i 23. srpnja.

Upućeni zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora sadrži sljedeći dnevni red: Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj i Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje u roku 15 dana utvrditi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

“Štrajk u pravosuđu prometnuo se u trenutno glavni destabilizirajući faktor u državi i ugrožava funkcioniranje poretka. U tom smislu sam na zahtjev oporbe sazvao izvanrednu sjednicu. Dao sam im ključeve dvorane da igraju na koš bez da išta porazbijaju”, rekao je Milanović pa nastavio:

“Ovo je politički prvi put da predsjednik saziva izvanrednu sjednicu. U pisanom obliku, ne “preko brega”. Obratili su mi se i ne baš pretjerano drage volje sam im izašao u susret. Ustav nije šala i predsjedniku u parlamentu nije mjesto.”

Odgovorio je i na pitanje o dolasku u Sabor.

“Predsjedniku u Saboru nije mjesto, što bih radio tamo?”

Osvrnuo se i na oluju, odnosno, zašto sustav upozorenja nije radio.

“Ne bih ni u koga upirao prstom, ali znam da se slično dogodilo dva sata ranije u Koruškoj. Vidjeli ste radnika u kranu, da je znao ranije, vjerojatno ne bi bio tamo. Ni ja nisam znao za to dok mi žena nije rekla da nešto maknem s balkona. Nije to došlo iz Duha svetog nego iz Austrije preko Slovenije, u realnom vremenu.”

Na kritike iz Mosta ponovno je istaknuo da nije on nikakva lutka na koncu te podsjetio Nikolu Grmoju i Božu Petrova da su doveli HDZ na vlast.

“Kolika “mostarina” je plaćena da bi se prešlo vodu i došlo do Vlade? Nisam to nikad govorio, ali neka me ne vuku za jezik.”

Premijer Andrej Plenković ignorira predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića i to je predsjednik potvrdio, no nije se detaljnije upuštao u komentiranje tog detalja, ali zato jest na prozivke da ne zauzima “pravu stranu povijesti”.

“Pozvao bih neke druge da stanu na pravu stranu povijesti. Ovdje se radi o pravima koja su ugrožena jer je netko traljavao pregovarao i sad mu je nezgodno reći da sjednu na stol. Riječ je o desetak milijuna eura, to je ništa za državni proračun.”

Pozvao je zastupnike sad da sjednu, rasprave, razgovaraju i riješe što se može riješiti. Također, ne odbacuje mogućnost da bi premijer sad mogao otežati izbor kandidata za ravnatelja Vojno sigurno-obavještajnu agenciju (VSOA).

“On želi silu, ali mora znati da postoji i kontra sila”, zaključio je predsjednik.

