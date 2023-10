Zoran Milanović o kontroli na granicama: Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović bio je u Samoboru na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada te je iskoristio tu priliku za održavanje konferencije za medije.

Goruća tema svakako je privremeno zatvaranje granice sa Slovenijom, odnosno, uvođenje kontrola koje bi trebale potrajati deset dana, nakon čega će se ponovno analizirati treba li produženje tog nadzora. Predsjednik to nije mogao ignorirati.

Milanović kaže da je Izrael reagirao vrlo drsko i bezobrazno na njegov komentar

“Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini. To je operativni problem. Vjerujem da to nitko tamo ne gleda s odobravanjem i mislim da je to problem viznog režima koji BiH ima s nekim državama, odnosno, nemaju s nekim državama. Tome se može stati na kraj. Ako žele biti dio društva Europske unije, u BiH moraju poštovati zajednička pravila”, započeo je Milanović i dodao:

“Najviše bih očekivao da nešto poduzmu Austrijanci i Nijemci jer migranti uglavnom žele doći do sjevera, ovdje samo prolaze. Mi ne možemo dodatno pojačavati kontrolu, osim da miniramo granicu ili počnemo pucati po ljudima, a to ne dolazi u obzir. Nisam ni za vojsku na granici, to nije način. Ako staviš vojsku na granicu, bit će mrtvih. Vojska za to nije obučavana.”

Kritizirao je politiku Europske unije oko otvorenih granica i nepostojanja jasnije politike, kao i to što se ustraje na jednakosti, iako “smo svi različiti”. Kad je već počeo o europskim problemima, opet se sjetio i Grka.

“Šarlatanski. Njima je trebalo dva mjeseca da usporede otiske prstiju? Nepotrebno su bili toliko u zatvoru i ovaj događaj baca jedno novo edukativno svjetlo na međunarodnu i europsku pravnu suradnju. Ovakvu situaciju dosad nismo imali i iz nje se može nešto naučiti. Sve se moglo riješiti u tjedan dana, da se željelo”, komentirao je Milanović.

Nije želio odgovarati na pitanje o kandidaturi “sigurno do parlamentarnih izbora”.

“Gubite vrijeme s takvim pitanjima.”

