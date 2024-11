Milanović poručio vinarima: Konkurencija iz EU-a vam neće pomagati da zaradite više

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović otvorio je 34. Međunarodni susret vinograda i vinara Sabatina 2024.

“Želim vam da budete uporni u svom radu, da proizvodimo više vina, ali najbitnije – da se zarađuje više. Europska unija i veliki u toj konkurentnoj utakmici neće nam pomagati da zaradimo novac. To nije logika Europske unije i velikih zemalja proizvođača jer nitko ne želi konkurenciju”, poručio je danas predsjednik.

Predsjednik Milanović rekao je kako Hrvatska izveze količinski deset puta manje vina nego što ga uvoze. “Hrvatska uvozi nešto jeftinija, a izvozi nešto skuplja vina. Kada se gleda samo tržišna vrijednost te robe, onda je to nešto povoljnije. To nije kritika, nego je to naprosto snimka stanja u zemlji koja je, što se vinske kulture tiče i općenito života vezanog uz lozu i uz vino, duboko vezana za to”, naveo je predsjednik.

U tom smislu, govorio je o našim ljudima, prvenstveno Dalmatincima za koje je kazao da su u povijesti odigrali pionirsku i nemjerljivo važnu ulogu u nekim prekomorskim državama. “Nakon Drugog svjetskog rata razvili su moćnu industriju. Pečat koji su Hrvati, Dalmatinci prije svega, ostavili u prekomorskom dalekom svijetu u vinskoj kulturi je ogroman”, istaknuo je predsjednik Milanović.

“Vinari ne žive loše, vinari prodaju ono što naprave, a hrvatska vina su iznimna, nisu tehnička, nisu industrijska. A teren na kojem su uzgajana je nešto posebno”, rekao je Predsjednik dodavši kako odgovor na pitanje kako biti dobar “nalazimo u tradiciji koja nije od jučer, već je sedimentirana i taložena”.

Osim predsjednika Milanovića na otvorenju Sabatine govorili su predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije Lordan Ljubenkov, gradonačelnica Grada Mali Lošinj Ana Kučić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije Alessandra Ban i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tugomir Majdak.

Nakon svečanog otvorenja i dodjele priznanja Sabatine zaslužnim laureatima u području vinogradarstva i vinarstva, predsjednik Milanović je u pratnji domaćina obišao izlagače na sajmu; tvrtke, obrte i OPG-ove koji prezentiraju svoje proizvode i usluge vezane uz vinogradarstvo i vinarstvo. Zadružni savez Dalmacije i Hrvatska udruga vinarskih gradova organizatori su 34. Međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2024. koji će, nakon večerašnjeg otvorenja, trajati do 17. studenog 2024. u Malom Lošinju.

