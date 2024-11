Troskot: Europska tužiteljica opravdano traži zaštitu

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot komentirao je u Novom Danu kod Mašenke Vukadinović uhićenje ministra zdravstva Vilija Beroša.

Na pitanje što očekuje da će se dogoditi u nastavku istrage protiv Beroša i zašto su reakcije na odluku glavnog državnog odvjetnika da istragu dodijeli USKOK-u, a ne EPPO-u, takve kakve jesu, Zvonimir Troskot odgovara: “Što se tiče same europske tužiteljice, mislim da je opravdan razlog zbog kojeg traži zaštitu. Jer, prije svega, vidimo na primjerima ministara koji su već zatvoreni i kojima su potvrđene zakonitosti dokaza, da se apsolutno ništa ne događa, da su određeni ljudi koji su bliski vladajućoj stranci unaprijed dobivali pozive da daju ostavke i da će se slijediti uhićenja. I da su u ovoj istrazi koju su sami pokrenuli, došli do spoznaje da hrvatskim javnim zdravstvom upravlja podzemlje i sumnjivi srpski kapital, što je vrlo vjerojatno povezano čak i s obavještajnim službama naše susjedne zemlje.”

“Čim imate osuđene ljude koji su prije svega otimali djecu drugima, za to su bili osuđivani, čim imate takvo jedno podzemlje, a mogu reći i probisvijet koji stoji iza svih tih procesa, logično je da tražite zaštitu na sličan način kao što je to radila i Laura Kovesi dok je bila tužiteljica u Rumunjskoj, kada je jako puno ministara i čak i premijera zapravo dovela iza rešetaka kao zatvorenike”, govori mostovac.

“U ovakvim situacijama i općenito, mislim da bi europski tužitelj i DORH zapravo trebali biti najčuvanije osobe u državi, pogotovo ako rade ovako savjesno kao što je to napravio EPPO. Zašto smatram da je ovo problem? Po pitanju USKOK-a i EPPO-a, mislim da je EPPO već pokrenuo te istrage i imali su i razloga zašto to možda ne iskomunicirati svojim kolegama jer su vidjeli da se, prije svega, tu ništa ne događa. Ovo je jedan spoj i europskog novca i proračuna i nije sad to nekakva nepoznanica u hrvatskom zdravstvu. Smiješno je sad vidjeti da premijer traži određene istrage i revizije, kada je državna revizija već napravila reviziju zdravstva i pokazala ogromne nedostatke sustava, kada se oporba žalila, kada smo ukazivali da se pod velom tajnosti nabavke cjepiva za vrijeme covid krize, da se također događa korupcija, veliki kriminal i kada su i oni uvidjeli da se ništa ne događa, oni su zapravo sasvim slučajno otkrili da podzemlje stoji iza procesa i da je sam ministar i određeni neurokirurzi povezani… Ja ne mogu uopće doći k sebi da su povezani s tako opasnim likovima i da nam je zdravstvo zapravo u njihovim rukama”, zaključio je Zvonimir Troskot.

