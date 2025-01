I DORH i Amerikanci tvrde da Zubak uopće nije vlasnik sustava S-300. Zašto mu RH onda mora platiti milijune?

Podijeli :

Boris Scitar/Vecernji list

Nakon pravomoćne presude u "slučaju S-300" u sudskom spisu pojavila su se pisma upućena Vladi RH, te glavnom državnom odvjetniku u kojima se upozorava da novac za taj raketni sustav ne smije biti isplaćen poduzetniku Zvonku Zubaku. On je dobio spor protiv države, no američki kreditori koji su pismo poslali, kažu da on na odštetu za S-300 nema pravo jer nije njegov vlasnik.

Prema pravomoćnoj presudi Republika Hrvatska mora Zubaku ili dijelove sustava isporučenog još 1994. ili platiti 200 milijuna dolara s kamatama od 1997. godine. Gdje je sustav u javnosti za sada nije poznato, a ako ne vrati sustav Hrvatska mora isplatiti Zubaka. Doduše, MORH je najavio da će od Vrhovnog suda RH tražiti reviziju ove presude, no ta procedura iznimno je spora i neizvjesna. Istovremeno bi, ako želi izbjeći plaćanje milijunskog iznosa, država od suda u zasebnom postupku trebala tražiti odgodu ovrhe.

Tko ima pravo na odštetu?

Može li država izbjeći plaćanje stotina milijuna trgovcu oružjem Zubaku? Pitali smo stručnjaka

Novi moment u slučaju je javljanje kompanije Kobre & Kim, specijaliziranog američkog ureda za istrage i sudske procese, koji tvrdi da Zubak nema pravo na odštetu za sustav S-300. Zanimljivo je da od početka to isto tvrdi i Državno odvjetništvo RH koje je za N1 potvrdilo da će i nakon što su se pojavila pisma protiv Zubaka, nastaviti osporavati tzv. Zubakovu aktivnu legitimaciju u ovom slučaju. Aktivna legitimacija znači pravo na sudjelovanje u nekom sudskom sporu.

“U odnosu na eventualno kumulirani zahtjev za predaju ili povrat dijelova raketnog sustava, državno odvjetništvo je od postavljanja takvog zahtjeva u parnici osporavalo Zvonku Zubaku kao tužitelju aktivnu legitimaciju, te ćemo taj prigovor isticati i tijekom daljnjeg postupka”, poručili su za N1 iz DORH-a nakon što smo ih pitali hoće li iskoristiti informacije iz pisma Kobre&Kima.

Zvonko Zubak za N1: Ukrajinske novce ukrao je češki bankar

Tijekom sudske trakavice DORH je tvrdio da je vlasnik sustava S-300 tvrtka Winsley Finance Limited, čiji je Zubak bio suvlasnik, a Kobre&Kim sada uvjeravaju da Zubak više nije ni suvlasnik, te da je firma u stečajnom postupku i da prava imaju njezini kreditori. Županijski sud u Zagrebu ipak je priznao Zubaka kao vlasnika raketnog sustava.

Zubak sada nudi nagodbu

Inače, u međuvremenu se oglasio i sam Zubak, odnosno poslao je i on pismo Vladi i DORH-u u kojem, kako javlja Večernji list, nudi nagodbu. Nije doduše jasno kakvu, no ovo je, kako je predstavljeno, prvi kontakt Zubaka i Vlade u posljednjih 20 godina koliko je trajao sudski spor.

I dok bi se Zubak sada dogovarao, Kobre&Kim ističu kako bi Hrvatska, ukoliko mu isplati naknadu za S-300, mogla pretrpjeti dodatne financijske posljedice.

Detalji pisma Vladi i DORH-u

“Ako Hrvatska postupi po presudi, Hrvatska će isplatiti novac ili predati imovinu osobi koja nema nikakvo pravno vlasništvo, ali i ostati dužna stvarnom vlasniku prava, tvrtki Winsley. To znači da bi Hrvatska u konačnici svoje obveze podmirila dvaput, gospodinu Zubaku i tvrtki Winsley”, stoji, među ostalim u dopisu koji je u Zagreb stigao iz Washingtona još krajem prošle godine.

Zvonko Zubak: Što ćemo mi s Rafalima? Dignuti ih jednom tjedno i glancati?

“Postoji i ozbiljan rizik da Hrvatska postupanjem po presudi nenamjerno podrži shemu koju su orkestrirali gospodin Zubak i gospodin Petr Pernička, vlasnik Winsleya i poduzetnik nad kojim su češki sudovi proglasili bankrot. Cilj te sheme je da se prevare i poraze Perničkini kreditori, uključujući tvrtku Gingerbread”, pišu Kobre&Kim koji su zapravo pravni zastupnici Gingerbreada, jednog od kreditora.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_2