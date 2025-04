Bivša predsjednica o radu Povjerenstva za sukob interesa: “Vrlo je problematično nastaviti rad sad, gotovo nemoguće”

Podijeli :

Nataša Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, bila je gošća Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije. Govorila je o problemima koji potresaju Povjerenstvo.

“Ja nisam zapanjena. Pismo predsjednice me manje iznenadilo, a pismo ovih drugih četvero više. Iz pisma Jozić Ileković vidi se da se osoba u Povjerenstvu pokušava uključiti u sudski postupak na suprotnoj strani. Povjerenstvo je kolektivno tijelo, odluke se donose većinom. Da idete protiv vlastitog tijela na sudu je neprihvatljivo. Odbijanje postupanja protiv dužnosnika meni je nezamislivo. Vi nemate puno alata da možete nešto napraviti. Član neće raditi neki predmet i što vi možete?”, govori Novaković. Pojašnjava da se može izuzeti ako ste s nekim u odnosu koji može utjecati na nepristranost. Članovi mogu objaviti i izdvojena mišljenja.

“Kao bivša predsjednica, kad gledam ovo, iritantno mi je da se netko na funkciji ponaša tako neodgovorno prema vlastitom poslu. Mislim da članove. Ja ovo govorim iz pozicije nekog tko o tome čita u novinama. Što se tiče pisma, ja bih drugačije…”, kaže Novaković.

Na početku svakog saziva je, kaže, sve dobro jer se članovi ne poznaju, ali onda dolazi do situacija u kojima “maske padaju”.

Narušeni međuljudski odnosi

Smatra da su u pitanju prvenstveno narušeni ljudski odnosi koji utječu i na posao.

“Kako funkcionirati nakon ovoga, ne znam. Prvo pismo je upućeno u slobodnoj formi. Mislim da je trebala ići sa zahtjevom za razrješenje. Nema formalnog zahtjeva. Odbor utvrđuje tu povredu. Kako će Odbor to utvrditi? To ne može utvrđivati ni samo Povjerenstvo. Ako vi vodite postupak protiv predsjednice, jasno je kako će to završiti. Sam sudiš, sam donosiš odluke. Da vi sami isprovocirate, sami vodite postupak i samo odlučite, a većina vas je…”, kaže Novaković.

Kaže da bi predsjednica trebala biti jedina osoba ima koja ovlasti za donošenje odluka, a to sad nije slučaj. Osoba na čelu Povjerenstva ima samo odgovornost. “Vi nemate nikakve mogućnosti”, govori.

Na pitanje tko bi onda trebao donositi takve odluke, Novaković kaže: “Odbor.”

Sabor razrješuje članove Povjerenstva, a Odbor utvrđuje nepravilnosti. “Povjerenstvo to ne može. Međusobno su se isprijavljivali i sad bi trebali donijeti nepristranu odluku”, kaže.

Novaković govori i da “znamo tko provodi postupak, samo ne znamo kako ga provesti”.

“Vrlo je problematično nastaviti rad sad, gotovo nemoguće”, kaže.

