Čeka nas nagla promjena vremena, Civilna zaštita u tri županije u stanju pripravnosti

Zbog najave DHMZ-a o nepovoljnim vremenskim uvjetima izazvanim jakim vjetrom i snijegom, sve operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke županije su stavljene u pripravnost, pomno prate situaciju te će se aktivirati u slučaju potrebe.

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za petak 19. siječnja crveno i narančasto upozorenje zbog vjetra i snijega.

Očekuju se jaki i olujni udari vjetra te lokalno obilan snijeg i stvaranje debljeg snježnog pokrivača, mećava i snježni zapusi.

Temeljem Odluke Državnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak, 18. siječnja 2024., putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, građanima na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske te jugozapadnog i zapadnog dijela Karlovačke županije poslana je SMS poruka sljedećeg sadržaja:

“Oprez: u petak snijeg, olujan vjetar, opasni uvjeti za promet! Snježni pokrivač u gorju veći od 30 cm, mećava, zapusi. Duž obale ujutro naglo orkanska bura.”

Ravnateljstvo civilne zaštite poziva građane da budu posebno oprezni, ne kreću na put ako ne moraju, prate vijesti i preporuke nadležnih tijela te da pravodobno poduzmu potrebne sigurnosne mjere.

Također, pozivaju građane da za sve značajnije događaje, posebno one u kojima zbog nastalih neprilika može doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti, nazovu broj 112 kako bi im na najbrži način bila omogućena pomoć nadležnih službi.

DHMZ: Prognoza vremena za 19. siječnja 2024.

Umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom, ponegdje i grmljavinom. U unutrašnjosti će u noći i ujutro uz pad temperature zraka kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, u gorju i debljeg. Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom i uz obalu, moguće i na nekim otocima. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu buru, pod Velebitom i orkansku, a do kraja dana proširit će se duž cijele obale.

