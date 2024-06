DHMZ izdao upozorenje za šest regija zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena

Podijeli :

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je za sutra za šest regija - osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, riječku te splitsku.

Nakon što su prošloga tjedna zabilježene vrlo visoke temperature te prvi ovogodišnji toplinski val, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako će najvjerojatnije uslijediti nove nestabilnosti te grmljavinska nevremena. Ovoga su tjedna pojedina područja Hrvatske već zahvatile obilnije padaline, a za sutra je za velik dio zemlje izdano upozorenje zbog mogućih izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

“Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimična kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom će u prvom dijelu dana biti češći i izraženi na zapadu, a zatim u sjevernim predjelima unutrašnjosti. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Na Jadranu južni vjetar i jugo, poslijepodne prolazno sjeverozapadni, na sjeveru ujutro bura”, navodi DHMZ u vremenskoj prognozi za srijedu. Uz to, dodaje kako će jutarnja temperatura biti od 14 do 18, na obali i otocima između 19 i 24 °C. Najviša dnevna bit će većinom od 24 do 30 °C, u gorju malo niža.

“Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, istaknuo je Državni hidrometeorološki zavod.

