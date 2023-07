Hladna fronta donosi grmljavinsku oluju, za dio zemlje uključeno upozorenje

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Manja količina vlažnog hladnijeg zraka atlanskog porijekla prodrla je južno od Alpa te se u zapadnoj mlaznoj struji premješta prema istoku. Na mjestu sukoba zračnih masa dolazi do jakog razvoja vertikalnog razvoja uz pljuskove i grmljavinu te udare vjetra.

Meteorolozi upozoravaju: Možemo očekivati sve češće snažne oluje

Danas će prolaz hladne fronte obilježiti veći dio dana uz oblačno vrijeme, grmljavinu i pljuskove. Veće količine oborine prognoziramo u Međimurju, Zagorju i Podravini. Na sjevernom Jadranu zapuhat će kratkotrajno jaka bura. Naoblačenje će se proširiti do srednjeg Jadran. Na južnom Jadranu i otocima zadržat će se sunčano i toplo vrijeme sa slabim do umjerenim maestralom. Pod kraj dana prestanak oborina i djelomično razvedravanje najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 25 a na Jadranu od 30 do 34 °C.

Prema DHMZ-u, grmljavinska oluja praćena jakim i olujnim vjetrom očekuje se u riječkoj regiji zbog čega je za taj dio zemlje uključen narančasti meteoalarm. Za dio zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom.

Sutra u ponedjeljak stabilno sunčano, uz promjenljivu naoblaku, u planinskim krajevima unutašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz mjestimične pljuskove. Noću i ujutro u dolinama unutrašnjosti i uz riječne tokove mjestimice magla. Na Jadranu će puhati slaba, a podno Velebita jaka bura koja će oslabjeti i skrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, uz obalu i na otocima od 29 do 33 °C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO Iznajmljivačica iz Tučepa otkrila što ih najviše brine: “Bit će sve više” Smijete li razbiti prozor užarenog auta ako je u njemu dijete? Evo što kaže MUP